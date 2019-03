Nach den heftigen Kursverlusten ist eine technische Gegenbewegung bei der home24-Aktie zwar nicht unwahrscheinlich, doch eine nachhaltige Trendwende ist nicht in Sicht, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.



home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. (19.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - home24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionaer", nimmt die Aktie der home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.home24 habe große Ziele, doch die Anleger würden es dem Vorstand nicht abkaufen. Der Aktienkurs falle und falle. Der Börsenwert des Unternehmens, das im Juni 2018 an die Börse gegangen sei, sei auf mickrige 170 Millionen Euro zusammengeschmolzen. Zwar würden mehr Menschen ihre Möbel im Netz bestellen, doch der Wettbewerb sei knallhart.Bei dem Satz müsse man schon ein bisschen lachen. Philipp Kreibohm, der Gründer von home24, habe mit seinem Unternehmen einige Krisen überstanden und arbeite weiter am großen Ziel, Ikea als Branchenprimus abzulösen. So stehe es in der neuen "Business Punk". Und weiter: "Ein echtes Vorbild ist Otto Rehhagel. Seine Siege mit Kaiserslautern und Griechenland zeigen, dass man aus wenig viel machen kann. Da sehe ich Parallelen zu den Anfängen von home24."Welch ein Selbstbewusstsein! Aber die Realität sehe anders aus. home24 sei seit acht Monaten an der Börse. Die Performance seitdem: -78%. Der Chart sehe folglich aus wie aus dem Gruselkabinett. Wie habe es so weit kommen können?home24 sei keine fünf Monate börsennotiert gewesen, da habe das Berliner Start-up mit einer Umsatzwarnung geschockt. Als Grund habe das Unternehmen das heiße Wetter genannt, bei dem die Kunden keine Lust auf Möbelkauf im Internet gehabt hätten. Im Januar dann der nächste Schock: home24 habe die gekappte Prognose verpasst - und die Aktie sei schon wieder eingebrochen. So verspiele man innerhalb kurzer Zeit viel Vertrauen.Außerdem sei der Wettbewerb knallhart: Da sei auf der einen Seite der Koloss Ikea mit 280 Filialen allein in Europa und einem mittlerweile guten Online-Angebot plus Top-Service. Auf der anderen Seite gebe es in jeder etwas größeren Stadt große Möbelcenter, die die Kunden regelmäßig mit Super-Sonderangeboten in die Läden locken würden.Ein großes Problem bei home24 sei der aufwendige Kampf um Neukunden. Die 130 Millionen Seitenaufrufe, die das Unternehmen in den ersten neun Monaten gezählt habe, seien teuer erkauft: Für Marketing habe home24 in diesem Zeitraum 46 Millionen Euro ausgegeben. Mit anderen Worten: Knapp ein Viertel des Umsatzes gehe bei den Berlinern für Werbung drauf. Bei Westwing habe das Verhältnis Marketingkosten zum Umsatz in den ersten neun Monaten 2018 7% betragen.Bevor home24 nachhaltig profitabel sei, werde das Unternehmen wohl weiter viel investieren, um die Marke bekannter zu machen und die Expansion voranzutreiben. Unter anderem plane die Gesellschaft in der zweiten Jahreshälfte ein neues Logistikzentrum in Brasilien. Außerdem wolle home24 weitere Outlets eröffnen.home24 habe einen weiten Weg vor sich auf dem Weg zu einem nachhaltig profitablen Unternehmen. Zwar wachse der Online-Möbelhandel, doch sei die Frage, ob er zum Massenphänomen werde.