Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter www.home24.de. (24.07.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - home24-Aktienanalyse von Analysten Michelle Wilson und Graham Renwick von der Privatbank Berenberg:Michelle Wilson und Graham Renwick, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Online-Handelsplattform für Home & Living home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) mit einer Kaufempfehlung auf.Der bereits in sieben europäischen Ländern und in Brasilien tätige Online-Versandhändler für Möbel dürfte im Zuge des Online-Trends profitieren, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Sie würden beim Umsatz mittelfristig eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 30% erwarten.Philippe Lorrain und Simon Toennessen, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die home24-Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 35 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 24.07.2018)Börsenplätze home24-Aktie: