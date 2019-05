Das erwarten B2B Partner zu besonderen Anlässen

Büro & Co.

Gibt es das tatsächlich noch? Scheinbare Winzigkeiten als Giveaway

Büroklammern in bunt - ernsthaft? Tatsächlich freuen sich Geschäftsfreunde und Kunden über solche Kleinigkeiten. Wichtig bei Giveaways ist ein Mehrwert für den eigenen Gebrauch im Unternehmen. Untersetzer für Kaffeetassen, Mouspads oder Kissen in der Optik eines Ordners werden schmunzelnd genommen. Solche Kleinigkeiten müssen nicht das Büro der Firma revolutionieren. Wenn sie auf angenehme Weise auffallen und mehr als nur herumliegen, genügt das schon für die freundschaftliche Geste.



Essbares zum Verschenken B2B

Süße Grüße schicken Privatpersonen höchstens an Verwandte, bestenfalls an wirklich gute Freunde. Die Menge des Inhalts spielt dabei weniger eine Rolle als das Symbol der Verpackung. Ähnlich fröhlich lassen sich mit solchen Kleinigkeiten Kunden und Geschäftspartner überraschen. Der Aufdruck - zum Beispiel mit Grüßen vom Unternehmen oder Sinnsprüchen - freut die Empfänger meist ebenso wie der Inhalt. Wichtig ist allerdings, dass im Innern der Verpackung keine Billigprodukte stecken. Die paar Euro mehr für feine Leckereien zahlen sich meist mit ähnlich hochwertigen Gegengeschenken oder sogar der nächsten Verabredung für Geschäftsgespräche aus. Besonders pfiffig sind essbare Geschenke, auf deren essbarer Hülle die Grüße oder das Firmenlogo direkt aufgedruckt sind.



Inspiration durch Freundschaftsgeschenke

Geschenke, die Beziehungen fördern, sollten zum Gebrauch oder neuen Ideen inspirieren. Digitale Geschenke sind auf den ersten Blick nett, aber mehr auch nicht. Doch mit solchen zunächst simplen Gadgets lassen sich digitale Freundschaften zwischen Unternehmen durchaus fördern. Beispielsweise freuen sich gewiss die Geschäftspartner über Desinfizierer für PC-Tastaturen. Das ist zu einfach? Durchaus nicht? Denn in Form und Textur ähneln diese modernen Gadgets dem klassischen Wutball. Sie lassen sich kneten, drücken und anschließend wieder sauber verstauen. Als Nebeneffekt ist die Tastatur für die nächsten Stunden von Staub und Krümeln befreit. Erkennbaren Mehrwert enthalten Powerbanks. Diese mobilen Ladegeräte verlängern die Stromversorgung von Smartphone und Tablets auf Reisen. Wer mag, lässt sich ein solch nützliches Gadget mit dem eigenen Logo bedrucken. Beim Empfänger sind die kleinen Zusatz-Ladegeräte oft jahrelang dankbar im Einsatz. Ähnlich ungewöhnlich und dennoch nützlich sind Smartphone-Handschuhe. Sie schützen die empfindliche Touchscreen-Oberfläche des Handys vor Schweiß und werden mit dem Handschuh sicher bedient.



Fazit:



Die klassische Weisheit "Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft" gilt auch zu Zeiten des schnelllebigen Internets unverbrüchlich. Firmen verschenken zeitlos oder saisonal Kleinigkeiten als Erinnerungsstütze. Wenn diese auch noch im Alltag der Kunden und Geschäftsfreunde nützlich ist, steigert dies den Erinnerungswert und fördert den erfolgversprechenden Austausch in der unternehmerischen Zukunft. (09.05.2019/ac/a/m)









