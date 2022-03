Bild: Pixabay

Steigende Angebote für Zockerfreunde!

Nicht alles auf eine Karte setzen!

Wer intelligent investieren möchte, sollte nicht sein ganzes Geld auf ein einziges Pferd setzen. Das Risiko, hohe Verluste zu erleiden, sinkt mit der Diversifizierung des Aktiendepots. Eine vernünftige Risikostreuung gilt als solide Basis für eine nachhaltig positive Kursentwicklung. Es ist sinnvoll, das verfügbare Kapital auf verschiedene Unternehmen, Branchen und Regionen zu verteilen. Wenn dann die Pharmabranche leidet oder der asiatische Markt schwächelt, kann derjenige aufatmen, der breit aufgestellt ist und nicht alles auf eine Karte gesetzt hat.



Nur verzichtbares Kapital investieren!

Börsenkurse schwanken, und in der Vergangenheit gab es immer wieder länger anhaltende Krisen, die zu einem schwachen Markt geführt haben. Wer in solchen Phasen sein Geld benötigt, hat Pech. Denn dann muss die Investition mit Verlust liquidiert werden, um notwendige Anschaffungen tätigen zu können. Ein finanzieller Puffer für unvorhergesehene Ausgaben ist oberste Pflicht! Noch schlimmer ist ein Aktienkauf auf Kredit. Sich Geld zu pumpen, um damit in riskante Geschäfte einzusteigen, ergibt nicht einmal in Zeiten niedrigster Zinsen Sinn. Wird die Anlage wertlos, muss der Kredit über Monate oder Jahre hinweg trotzdem zurückbezahlt werden.



Nicht dem Herdentrieb folgen!

Wer Hausfrauen oder Rentner an der Supermarktkasse über Aktien reden hört, bei dem sollten alle Alarmglocken läuten. Die Vergangenheit zeigt, dass gerade in Phasen, in denen die Börse besonders gut läuft und demzufolge auch finanziell völlig unerfahrene Anleger auf den Zug aufspringen wollen, die Spekulationsblase kurz vorm Platzen steht. Das Geheimnis des Erfolgs besteht darin, einen günstigen Einstiegszeitpunkt zu finden. Ebenso falsch sind Panikverkäufe bei fallenden Kursen. Diese sollten allenfalls dazu genutzt werden, wieder Papiere nachzukaufen! (18.03.2022/ac/a/m)









