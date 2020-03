Boston (www.aktiencheck.de) - Trotz der steilen Aktienrally, die wir in den letzten drei Tagen erlebt haben, haben die letzten vier Wochen das Anlageportfolio vieler Kunden erheblich belastet, so Altaf Kassam, Head of Investment Strategy & Research EMEA bei State Street Global Advisors.Für einen Euro-Investor mit einem globalen Multi-Asset-Portfolio habe die relative Outperformance von festverzinslichen Wertpapieren gegenüber Aktien zu einem 60/40-Portfolio geführt, das eine enorme quartalsmäßige Abweichung vom Zielwert aufweise und zu einem umfangreichen systematischen Rebalancing führen sollte.Es gebe jedoch weitreichende Annahmen über die Höhe der Aktien, die möglicherweise gekauft werden müsse (Marktberichte würden auf einen Wert zwischen 190 und 900 Mrd. USD hinweisen). Das Problem sei, dass dieses beträchtliche Rebalancing erreicht werden müsse, während die Liquidität auf den Fixed Income Märkten besonders herausgefordert zu sein scheine. (27.03.2020/ac/a/m)