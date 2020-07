Wien (www.aktiencheck.de) - Nach der leichten Korrektur zu Wochenschluss ging es gestern an den globalen Aktienmärkten wieder nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die wichtigsten Indices der Wall Street hätten gestern deutliche Zugewinne verzeichnet, trotz der weiterhin steigenden Fallzahlen an Covid-19-Neuinfektionen in den USA. Positive Daten, wie massiv angestiegene "anstehende Hausverkäufe" würden hier die Hoffnungen der Anleger schüren und hätten somit die Angst vor einem Entgleisen der Situation in den USA überdeckt. Zudem könnten auch Rebalancierungen von Portfoliomanagern zu Monats- bzw. Quartalsende eine Rolle gespielt haben.



An den asiatischen Börsen gehe es heute Morgen ebenfalls weiter bergauf, womit viele asiatische Indices sich auf ihr bestes Quartal seit 2009 zubewegen würden. Öl konnte gestern zulegen, bevor der Preis heute Morgen leicht nachgegeben habe, und Gold sei kaum verändert gewesen. Die vorbörslichen Indikatoren würden für Europa auf einen leicht freundlicheren Start in den heutigen Handelstag hindeuten. (30.06.2020/ac/a/d)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.