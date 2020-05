Hanföl wird in Lebensmitteln wegen seines hohen Gehalts an gesunden Nährstoffen verwendet, wie zum Beispiel:

Proteine

essentielle Fettsäuren (EFA)

Mineralien (wie Zink, Magnesium, Kalzium, Eisen und mehr)

Antioxidantien (wie Vitamin E)

Hanföl kann als Speiseöl verwendet werden und kann wie jede andere Art von gesundem Öl Lebensmitteln wie Salaten, Dips und Aufstrichen zugesetzt werden.



Hanföl wird oft als Haarspülung oder als Feuchtigkeitscreme für die Haut verwendet. Einige Studien ergaben, dass Hanföl trockene, juckende Haut verbessern und die Symptome von Ekzemen lindern kann, wodurch der Bedarf an verschreibungspflichtigen Medikamenten verringert wird.



DIE TOP FÜNF GESUNDHEITLICHEN VORTEILE VON HANFSAMEN

Da Sie nun die Wahrheit über den Verzehr von Hanfprodukten kennen, fragen Sie sich möglicherweise, welche Vorteile diese Lebensmittel bieten können. Die Samen der Hanfpflanze sind besonders nahrhaft - so sehr, dass sie oft als Superfood angesehen werden. Hier ist eine Übersicht über die fünf wichtigsten gesundheitlichen Vorteile dieser Samen:



1. REICH AN ESSENTIELLEN NÄHRSTOFFEN

Die unzähligen gesundheitlichen Vorteile von Hanfsamen hängen mit ihrem Nährstoffgehalt zusammen. Die geschälten Samen der Hanfpflanze enthalten etwa 35% essentielle Fettsäuren und 33% Pflanzenproteine. Diese Samen enthalten alle neun essentiellen Aminosäuren und sind eine reichlich vorhandene Quelle für Gamma-Linolensäure (GLA) sowie Ballaststoffe.



2. KANN DAS RISIKO FÜR HERZERKRANKUNGEN VERRINGERN

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die Todesursache Nummer 1, aber der Verzehr dieser kleinen Samen könnte Ihr Risiko verringern. Diese Samen sind besonders reich an der Aminosäure Arginin, die eine Rolle bei der körpereigenen Stickoxidproduktion spielt. Stickstoffmonoxid bewirkt, dass sich die Blutgefäße erweitern und entspannen, was den Blutdruck senkt und das Risiko für Herzerkrankungen verringert.



Die gesundheitlichen Vorteile von Hanfsamen - Der Weg der Natur



3. UNTERSTÜTZT EINEN GESUNDEN GEWICHTSVERLUST

Aufgrund ihres Gehalts an Nahrungsfetten und Ballaststoffen können diese Samen Ihnen helfen, sich länger satt zu fühlen und Ihren Appetit zu unterdrücken. Denken Sie daran, dass diese Samen aufgrund ihres Fettgehalts ziemlich kalorienreich sind.



4. UNTERSTÜTZT EINE GESUNDE VERDAUUNG

Zusätzlich zu ihrem Protein- und Fettgehalt sind die Samen der Hanfpflanze auch reich an Ballaststoffen - sowohl löslich als auch unlöslich. Lösliche Ballaststoffe aus diesen Samen können Ihrem Stuhl mehr Volumen verleihen und Ihre Verdauung regelmäßig halten. Die Mischung aus löslichen und unlöslichen Ballaststoffen unterstützt auch das Wachstum von nützlichen Bakterien in Ihrem Darm, was eine gesunde Verdauung sowie ein starkes Immunsystem unterstützt.



5. VERBESSERT DIE GESUNDHEIT VON HAAR, HAUT UND NÄGELN

Hanfsamen enthalten mehr als 30% Fett und sind besonders reich an Alpha-Linolensäure (Omega-3) und Linolsäure (Omega-6). Diese Öle werden häufig in Kosmetika verwendet, da sie Hautschichten durchdringen können, um das Zellwachstum zu fördern. Der Verzehr dieser Samen kann helfen, trockene und geschädigte Haut zu reparieren und mit Feuchtigkeit zu versorgen - sie unterstützen auch gesundes Haar und gesunde Nägel.



Die Samen der Hanfpflanze sind reich an essentiellen Fettsäuren, Proteinen, Ballaststoffen und anderen wichtigen Nährstoffen und ein Kraftwerk für gesunde Ernährung. Wenn jemand das nächste Mal Bedenken hinsichtlich des Konsums von Hanfprodukten äußert, können Sie seine Missverständnisse ausräumen und ihn über die gesundheitlichen Vorteile dieser leckeren Samen aufklären.



SO INTEGRIEREN SIE HANFSAMEN IN IHRE ERNÄHRUNG In Smoothies eingemischt

Auf Salate gekrönt

Machen Sie Ihre eigene Hanfmilch

Mit Smoothies oder Joghurt und Obst vermischt

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Aufgrund seiner Verbindung mit der Freizeitdroge Marihuana haben viele Menschen eine negative Meinung über die Hanfpflanze und deren verwandte Produkte. Zwar stammen sowohl Hanf als auch Marihuana von derselben Pflanzenart - Cannabis Sativa L. -, doch gibt es einige wichtige Unterschiede zwischen beiden. Es sind die blühenden Spitzen und Blätter der Cannabispflanze, die die psychoaktiven Elemente sowie das Tetrahydrocannabinol (THC) enthalten, das die meisten Menschen mit der Droge Marihuana assoziieren. Die Samen und Fasern der Pflanze enthalten dagegen sehr wenig THC.Da Hanf weniger als 0,2% THC enthält, wird es Sie dadurch nicht high. Tatsächlich werden Hanf- und Marihuanapflanzen, obwohl sie von derselben Art abstammen, sehr unterschiedlich kultiviert.Hanfpflanzen werden wegen ihrer Samen und Ballaststoffe angebaut, während Marihuanapflanzen wegen ihres THC-Gehalts kultiviert werden. Die Samen der Hanfpflanze bestehen hauptsächlich aus essentiellen Fettsäuren sowie Eiweiß, Ballaststoffen und anderen Nährstoffen. Diese Samen enthalten auch das als Cannabidiol bekannte Cannabinoid, das jedoch keinen Einfluss auf Ihren Bewusstseinszustand hat.Hanfsamen sind, wie der Name schon sagt, die Samen der Hanfpflanze. Manchmal werden die Samen auch als Hanfherzen bezeichnet. Sie sind reich an unlöslichen und löslichen Ballaststoffen und an GLA (Gamma-Linolensäure), die in Studien mit vielen gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht wurde. Gleichzeitig bieten sie ein gesundes Gleichgewicht zwischen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren.Beachten Sie, dass bei Hanfherzen die faserige Schale entfernt wurde und sie daher weniger Ballaststoffe und andere Nährstoffe enthalten als ganze Hanfsamen.Hanfsamen enthalten viele Nährstoffe, einschließlich Mineralien (wie Magnesium, Kalzium, Eisen und Zink) sowie Vitamine.Der hohe Gehalt an 20%-löslichen und 80%-unlöslichen Ballaststoffen in ganzen Hanfsamen kann die Verdauung unterstützen und gleichzeitig dazu beitragen, den schlechten Cholesterinspiegel zu senken und die Herzgesundheit zu verbessern. Die unlöslichen Ballaststoffe in Hanfsamen sind auch mit einem geringeren Diabetes-Risiko verbunden.Hanfsamenöl, das nur aus den Samen stammt - und nicht aus einer Marijuanapflanze - enthält KEINE psychoaktiven Eigenschaften (wie jene von THC, die dazu führen, dass eine Person high wird). Hanföl hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften und gesundheitlichen Vorteile.