Kurzprofil fuboTV Inc.:



fuboTV Inc. (fuboTV) (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) ist Betreiber einer Plattform für das Streaming von Sportübertragungen im Fernsehen (TV) mit Sitz in New York. Angemeldete Verbraucher haben Zugang zu verschiedenen Live-Sportveranstaltungen im Jahr sowie zu Nachrichten- und Unterhaltungsinhalten. Die fuboTV-Aktie ist seit Oktober 2020 an der NYSE gelistet. (14.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fuboTV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von fuboTV Inc. (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) unter die Lupe.Das Papier des Streaminganbieters habe sich nach einer scharfen Korrektur wieder erholt und setze seinen dynamischen Aufwärtstrend seit anderthalb Monaten fort. Mittlerweile habe die fuboTV-Aktie seit ihrem Korrekturtief im Mai über 100% zugelegt. Für diese Rally gebe es gleich mehrere Gründe.Zum einen habe das US-Unternehmen einen starken Quartalsbericht vorgelegt. Der Umsatz sei im vergangenen Quartal im Vorjahresvergleich um 135% auf 120 Mio. USD geklettert. Zudem habe das fuboTV die Zahl der Abonnenten gegenüber Q1 2020 auf 590.430 mehr als verdoppelt.Zudem sei vor knapp einer Woche bekannt geworden, dass fuboTV einen Deal mit LG geschlossen habe. Die Nutzer von LG Smart TV bekämen die Möglichkeit, fuboTV-Inhalte auf den LG-Geräten zu streamen. Hierzu würden mehr als 100 Sport-, Nachrichten- und Unterhaltungskanäle von fuboTV gehören. Gemäß dem Deal könnten die Kunden von LG den Streamingdienst zunächst kostenlos testen, bevor sie ein Abo abschließen würden.Die Aktie von fuboTV sehe aktuell sowohl charttechnisch als auch fundamental aussichtsreich aus. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2021)