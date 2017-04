WKN freenet-Aktie:

Kurzprofil freenet AG:



Die freenet Group AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN) ist der größte netzunabhängige Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten insbesondere aus dem Bereich mobiler Sprach- und Datendienste.



Als Mobilfunk-Service-Provider verfügt die freenet Group über keine eigene Netzinfrastruktur; vielmehr vermarktet sie unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung Mobilfunkdienstleistungen der Mobilfunknetzbetreiber Telekom, Vodafone, E-Plus und O2 in Deutschland. Die mit Netzbetreibern geschlossenen Verträge bilden dabei die Grundlage des operativen Geschäfts: Auf deren Basis kauft das Unternehmen Mobilfunkleistungen als Vorleistungen ein, um diese an seine Endkunden zu vermarkten. Neben den eigenen netzunabhängigen Diensten und Tarifen im Vertragskunden-, No-frills- und Prepaid-Bereich bietet das Unternehmen auch die Originaltarife der Netzbetreiber an.



Darüber hinaus vertreibt die freenet Group insbesondere Mobilfunk-Endgeräte und -zubehör sowie zusätzliche Dienstleistungen im Bereich mobiles Internet/Digital Lifestyle.



Als Vertriebskanäle dienen dabei vor allem die unter der Hauptmarke mobilcom-debitel betriebenen rund 530 Shops, etwa 6.000 weitere Vertriebsstellen im Fachhandel, in Elektronik- und Flächenmärkten sowie der Online- und Direktvertrieb; hervorzuheben ist auch die Zusammenarbeit mit der Media-Saturn Deutschland GmbH.



Ende 2012 hat die freenet Group über ihre Tochtergesellschaft mobilcom-debitel GmbH die Gravis - Computervertriebsgesellschaft mbH, Berlin erworben. Die Akquisition baut auf der bereits seit Oktober 2011 bestehenden exklusiven Kooperation mit dem Marktführer für Apple-Lifestyle-Produkte auf. Der Konzern verfügt somit über die größte netzunabhängige Vertriebsplattform für Mobilfunk/mobiles Internet und Digital Lifestyle in Deutschland.



Der Vermarktungsschwerpunkt liegt im Wesentlichen auf dem Endkundengeschäft mit Privatkunden in Deutschland.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Marcus Silbe von Oddo Seydler:Marcus Silbe, Aktienanalyst bei Oddo Seydler, bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien der freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN).Die freenet AG habe in Bezug auf das DVB-T2-Angebot einen guten Start erwischt. Auch mit Waipu.tv sei ein solider Start gelungen, allerdings fehle es hier noch an Visibilität bezüglich des tatsächlichen Wachstumspotenzials.Die Planungen des Unternehmens würden sich innerhalb der Markterwartungen bewegen. Im Hinblick auf die jüngsten Steigerungen des Aktienkurses habe die Guidance für keine weitere Unterstützung gesorgt, so der Analyst Marcus Silbe.In ihrer freenet-Aktienanalyse stufen die Analysten von Oddo Seydler den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 27,00 EUR.