flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (12.06.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - flatex: Onlinebroker will in Prime Standard wechseln - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie der flatex AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) unter die Lupe.Der Onlinebroker flatex wolle mit seiner Aktiennotiz in das am strengsten regulierte Marktsegment der deutschen Börse wechseln. Der Prozess zur Aufnahme in den sogenannten "Prime Standard" sei jetzt offiziell gestartet worden und solle im vierten Quartal abgeschlossen sein, habe das Unternehmen mitgeteilt. Nachdem die Ende 2019 angekündigte Übernahme des niederländischen Konkurrenten DeGiro für 250 Mio. Euro in den kommenden Wochen abgeschlossen werde, sehe Vorstandschef Frank Niehage, dessen Vertrag bis 2025 verlängert worden sei, dafür jetzt den richtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen komme nach dem Kursanstieg in den vergangenen Monaten sowie der Kapitalerhöhung zur Finanzierung der DeGiro-Übernahme auf einen Börsenwert von etwas mehr als 700 Mio. Euro. Der Streubesitz liege bei rund 70 Prozent. Damit könnte der Titel mit einer Notiz im SDAX rechnen.Für zusätzlichen Schwung hätten Kaufempfehlungen gesorgt. Mit Blick auf die Größenvorteile des Marktführers in Deutschland, Österreich und den Niederlanden würden die Experten vom Investmenthaus Mainfirst die Papiere für einen "guten Trade" halten. Sie würden sie folglich mit einem Kursziel von 47 Euro zum Kauf empfehlen. Warburg sei mit nun 53 Euro sogar noch optimistischer. Kein Wunder, dass zuletzt sogar Unternehmensinsider verstärkt zugegriffen hätten. Zwischen 31,80 und 39,35 Euro haben verschiedene Manager flatex-Aktien im Volumen von circa 464.000 Euro erworben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2020)Börsenplätze flatex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs flatex-Aktie:41,50 EUR +1,22% (12.06.2020, 10:23)