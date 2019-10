Tradegate-Aktienkurs flatex-Aktie:

Kurzprofil flatex AG:



flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (14.10.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - flatex-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der flatex AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) unter die Lupe.Von Mitte Juni bis Ende August sei die Aktie von Flatex massiv gestiegen. Kurstreiber Nummer eins sei dabei die aussichtsreiche Expansion in Europa gewesen. In dieser Woche habe das Unternehmen vermeldet, dass in den Niederlanden in nur 15 Wochen 33 Tsd. Neukunden hätten gewonnen werden können. Kurstreiber Nummer zwei sei die Ankündigung strategischer Weichenstellungen gewesen, die in einen Einstieg eines neuen Großaktionärs münden könnten. Zu dem Verfahren habe es bislang aber kein Update gegeben, was mitverantwortlich dafür sein dürfte, dass der Titel zuletzt kräftig korrigiert habe. Zudem habe der Halbjahresbericht keine positive Überraschung bieten können, die Änderungen bei Umsatz (+10% auf 64,4 Mio. Euro), EBITDA (+7,3% auf 19,7 Mio. Euro) und Periodenüberschuss (-8,9% auf 8,5 Mio. Euro) hätten im Rahmen des Erwartbaren gelegen. Medienberichten zufolge werde es aber bezüglich des Einstiegs eines neuen Ankeraktionärs in diesem Monat eine Entscheidung geben, vier Adressen sollten noch im Rennen sein.Die Experten von "Der Anlegerbrief" warten daher ab und halten die Position bei der flatex-Aktie. Das Kursziel laute 32,00 Euro. (Ausgabe 40 vom 12.10.2019)Börsenplätze flatex-Aktie:XETRA-Aktienkurs flatex-Aktie:23,05 EUR -3,35% (14.10.2019, 14:25)