Kurzprofil flatex AG:



flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (13.11.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - flatex-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Als die flatex AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) Mitte dieses Jahres die Postbank als Hauptsponsor von Borussia Mönchengladbach ablöste, schien der Vorgang sinnbildlich zu sein: Neue Banking-Welt löst alte Banking-Welt ab, so Paul Petzelberger von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. in der aktuellen Ausgabe des Online-Magazins "AnlegerPlus News".Die Übernahme des Branchenkollegen DEGIRO habe 60 Mio. Euro in bar und 190 Mio. Euro in flatex-Aktien gekostet. Für diesen Preis sei die künftig neu firmierende "flatexDEGIRO AG" nun nach eigenen Angaben als der größte pan-europäische Onlinebroker in 18 Ländern tätig - oder um es in den Worten von CEO Frank Niehage auf der diesjährigen Hauptversammlung am 20. Oktober auszudrücken: "Es gibt für uns in Europa keinen weißen Flecken mehr." Man sei sozusagen nun in der Champions League angekommen.Für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 rechne der Vorstand mit 1,2 Millionen Kunden, einem Kundenvermögen von 25 Mrd. Euro und 70 Millionen Transaktionen. Die breite Kundenbasis sei für flatex ein solides Fundament. Hinzu komme die Profitabilität. Bereits vor der Übernahme habe die Gesellschaft eine EBITDA-Marge von 28% erreicht. Durch die Ausnutzung von Synergien solle die Marge mittelfristig auf unglaubliche 50% hochgeschraubt werden.Als Hauptsponsor von Borussia Mönchengladbach wolle der Onlinebroker nun die Herzen der breiten Masse mit der neuen Plattform "Flatex Next" erobern. Gemäß der Aldi-Strategie - "anstatt 20 Zahnpasta-Tuben lieber zwei vorab ausgewählte" - sei die neue optionale App so einfach wie möglich aufgebaut. Investiert werden könne ausschließlich in Aktien und ETFs. Neulingen solle der Börsenhandel damit leicht gemacht werden.Dass das laufende Geschäftsjahr ein Rekordjahr werden werde, schien sich auf der Hauptversammlung bereits deutlich abzuzeichnen. Wie Niehage in seiner Vorstandsrede ausgeführt habe, profitiere die Gesellschaft durch die Coronakrise gleich doppelt. Durch den sogenannten "Stay-at-home"-Effekt sei die Zahl der Neukunden im ersten Halbjahr rasant angestiegen. Immer mehr Menschen würden erkennen, dass sich das Niedrigzinsniveau durch die Pandemie weiter verschärfen werde. Die durch die Krise eingebrochenen Aktienkurse würden somit nicht nur für spielfreudige Trader, von denen es auch zahlreiche unter den Neukunden gebe, lukrative Einstiegniveaus darstellen.Derzeit sei die Gesellschaft bei Kursen von um die 50 Euro an der Börse mit rund 1,3 Mrd. Euro bewertet. Sollten sich die erzielten Synergien einstellen und der Vorstand mittelfristig ein EBITDA von 150 Mio. Euro erreichen, wäre eine Neubewertung durchaus wahrscheinlich. Dem würden sich die Analysten einheitlich anschließen. Alle sechs Research-Häuser würden die Aktie zum Kauf mit Kurszielen im Schnitt von 55 Euro empfehlen.Passend zum Aufstieg in die "Champions League" habe der Vorstand Anfang November ein Uplisting in den Prime Standard durchgeführt. Als wohl künftiges SDAX-Mitglied könnte die Aktie mit erhöhten Publizitäts- und Transparenzpflichten nochmal einen deutlichen Attraktivitätsschub am Kapitalmarkt gewinnen. Summa Summarum seien sich Vorstand und Aktionäre auf der Hauptversammlung einig gewesen, dass spannende und aussichtsreiche Jahre bevorstünden. (Ausgabe 11/2020)