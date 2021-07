Tradegate-Aktienkurs flatexDEGIRO-Aktie:

100,10 EUR -3,29% (15.07.2021, 12:05)



XETRA-Aktienkurs flatexDEGIRO-Aktie:

100,10 EUR -2,63% (15.07.2021, 11:50)



ISIN flatexDEGIRO-Aktie:

DE000FTG1111



WKN flatexDEGIRO-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol flatexDEGIRO-Aktie:

FTK



Kurzprofil flatexDEGIRO AG:



Die flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet B2C-Kunden in 18 Ländern Europas kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von Millionen papierlos ausgeführter Kundentransaktionen pro Jahr.



Seit der Übernahme von DEGIRO im Juli 2020 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker Europas. Für das Jahr 2020 werden mehr als 1,2 Millionen Kunden und 70 Millionen Wertpapiertransaktionen erwartet. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, niedriger Zinsen und Digitalisierung ist die flatexDEGIRO-Gruppe damit bestens für weiteres Wachstum positioniert. Bis spätestens 2025 sollen über 3 Millionen Kunden gewonnen und jährlich mindestens 100 Millionen Transaktionen abgewickelt werden - selbst in Jahren mit nur durchschnittlicher Volatilität. (15.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - flatexDEGIRO schwimmt auf einer Erfolgswelle - AktienanalyseDer Online-Broker flatexDEGIRO (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) schwimmt auf einer Erfolgswelle, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Laut Finanzchef Muhamad Chahrour gewinne das Unternehmen derzeit an jedem Kalendertag 3.000 neue Kunden hinzu. Erst der Anfang, sei sich das Unternehmen sicher: "Wir erleben eine neue Phase des Hyperwachstums im Online-Brokerage", so Vorstandschef Frank Niehage. "Wir gehen davon aus, dass sich unser Zielmarkt vervierfachen wird und in den nächsten Jahren etwa 75 Mio. neue potenzielle Kunden hinzukommen werden." Das Unternehmen habe daher seine mittelfristigen Wachstumsziele kräftig angehoben. Bis 2026 solle die Zahl der Kunden in Europa auf sieben bis acht Mio. steigen, habe der SDAX-Konzern mitgeteilt. Bisher habe sich das Management vorgenommen, im Jahr 2025 die Marke von drei Mio. Kunden zu übertreffen. Von dem prognostizierten Kundenansturm verspreche sich das Unternehmen natürlich auch ein deutlich höheres Geschäftsvolumen. So solle die Zahl der jährlichen Transaktionen 2026 250 bis 350 Mio. erreichen. Nach der bisherigen Planung habe die Unternehmensspitze für 2025 mehr als 100 Mio. Transaktionen erwartet.Kein Wunder, dass die Aktie zu den absoluten Lieblingen der Anleger gehöre. Seit Januar sei es um mehr als 60 Prozent nach oben gegangen. Auf Jahressicht stehe sogar ein Plus von 166 Prozent zu Buche. Und laut den Analysten sei das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht.Für Anleger ebenfalls nicht uninteressant: Altaktionäre des Online-Brokers hätten sich Anfang des Monats von einem Teil ihrer Papiere getrennt und damit den Streubesitz der Aktien erhöht. Der Konzern hoffe so auf einen Aufstieg in den Index der mittelgroßen Werte, den MDAX, spätestens zum Jahresende. Die Platzierung erfolgte zu einem Preis von 109 Euro - sie sei mehrfach überzeichnet gewesen, hieß es vom Unternehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2021)Börsenplätze flatexDEGIRO-Aktie: