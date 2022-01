Tradegate-Aktienkurs flatexDEGIRO-Aktie:

Kurzprofil flatexDEGIRO AG:



Die flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet B2C-Kunden in 18 Ländern Europas kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von Millionen papierlos ausgeführter Kundentransaktionen pro Jahr.



Seit der Übernahme von DEGIRO im Juli 2020 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker Europas. Für das Jahr 2020 werden mehr als 1,2 Millionen Kunden und 70 Millionen Wertpapiertransaktionen erwartet. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, niedriger Zinsen und Digitalisierung ist die flatexDEGIRO-Gruppe damit bestens für weiteres Wachstum positioniert. Bis spätestens 2025 sollen über 3 Millionen Kunden gewonnen und jährlich mindestens 100 Millionen Transaktionen abgewickelt werden - selbst in Jahren mit nur durchschnittlicher Volatilität. (31.01.2022/ac/a/nw)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Voleon Capital Management LP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der flatexDEGIRO AG leicht ausgebaut:Die Shortseller des Hedgefonds Voleon Capital Management LP haben ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien der flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) moderat aufgestockt.Die Finanzprofis des Hedgefonds Voleon Capital Management LP mit Sitz in Berkeley, Kalifornien, USA haben am 28.01.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der flatexDEGIRO AG von 0,99% auf 1,00% angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der flatexDEGIRO AG:0,64% Eleva Capital SAS (04.11.2021)0,59% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (19.01.2022)0,50% BlackRock Institutional Trust Company, National Association (25.01.2022)0,42% Marshall Wace LLP (28.01.2022)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der flatexDEGIRO AG: mindestens 3,13%.Börsenplätze flatexDEGIRO-Aktie: