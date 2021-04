XETRA-Aktienkurs flatexDEGIRO-Aktie:

Kurzprofil flatexDEGIRO AG:



Die flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet B2C-Kunden in 18 Ländern Europas kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von Millionen papierlos ausgeführter Kundentransaktionen pro Jahr.



Seit der Übernahme von DEGIRO im Juli 2020 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker Europas. Für das Jahr 2020 werden mehr als 1,2 Millionen Kunden und 70 Millionen Wertpapiertransaktionen erwartet. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, niedriger Zinsen und Digitalisierung ist die flatexDEGIRO-Gruppe damit bestens für weiteres Wachstum positioniert. Bis spätestens 2025 sollen über 3 Millionen Kunden gewonnen und jährlich mindestens 100 Millionen Transaktionen abgewickelt werden - selbst in Jahren mit nur durchschnittlicher Volatilität. (22.04.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - flatexDEGIRO: Starkes erstes Quartal - AktienanalyseDer boomende Börsenhandel in der Corona-Krise hat dem Online-Broker flatexDEGIRO (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) 2020 einen kräftigen Gewinnsprung eingebracht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit 49,9 Mio. Euro sei der Überschuss mehr als drei Mal so hoch wie im Vorjahr gewesen. Der Umsatz habe sich nahezu auf 261,5 Mio. Euro verdoppelt. Die Vorlage der Geschäftszahlen habe der Aktie neues Leben eingehaucht, erstmals sei die Marke von 100 Euro übersprungen worden. Damit aber noch nicht genug, auch das erste Quartal 2021 sei ausgesprochen stark ausgefallen. Mit einem Plus von 29 Prozent auf 1,6 Mio. habe flatexDEGIRO mehr Neukunden gewonnen als drei wesentliche Wettbewerber zusammen. Die Zahl der Transaktionen habe sich mit 33,59 Mio. nahezu verdoppelt. Gleichzeitig sei der Umsatz um 176 Prozent auf 134,9 Mio. Euro nach oben gesprungen. Aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und dessen starken operativen Hebels habe das operative Ergebnis (EBITDA) sogar um 208,5 Prozent auf 73,1 Mio. Euro zugenommen. Die EBITDA-Marge habe 54,2 Prozent erreicht, eine Verbesserung um 5,7 Prozentpunkte gegenüber 2020.Kein Wunder, dass das flatexDEGIRO-Management nun optimistischer auf das Gesamtjahr 2021 blicke: Der Kundenstamm solle bis zum Jahresende auf 2,0 Mio. bis 2,2 Mio. wachsen. Erst Anfang Februar habe der Vorstand die Prognose auf 1,8 Mio. bis 2,0 Mio. Kunden nach oben geschraubt. Bei der Zahl der abgewickelten Transaktionen werden für das laufende Jahr nun 90 Mio. bis 110 Mio. statt auf 75 Mio. bis 90 Mio. vorhergesagt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2021)Börsenplätze flatexDEGIRO-Aktie:Tradegate-Aktienkurs flatexDEGIRO-Aktie:106,30 EUR -0,84% (22.04.2021, 11:26)