Kurzprofil fashionette:



fashionette (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) ist die ganze Welt der schönen Accessoires führender Premium- und Luxusmarken. Seit der Gründung 2008 hat sich die Marke überzeugend etabliert - und gehört heute zu den beliebtesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, -schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Und wer eine Premium- und Luxustasche sucht, findet sie ziemlich sicher bei fashionette, einem führenden Online-Shop.



Der Fokus von fashionette liegt auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen jeder Kundin. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis der Frau noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut. (13.11.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - fashionette-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die Verantwortlichen der fashionette AG (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) verliehen dem jüngst erfolgten Börsengang das Attribut "erfolgreich", so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Doch dies treffe in erster Linie wohl auf die Altaktionäre der Gesellschaft zu, die den Emissionspreis von 31,00 Euro dazu genutzt hätten, 2,4 Millionen Aktien umzuplatzieren und somit knapp 75 Mio. Euro einzustreichen. Erstzeichner hätten hingegen am Handelstag Nummer eins einen Kursrutsch bis auf ein Niveau von 27,70 Euro hinnehmen müssen. Mittlerweile habe sich der Aktienkurs leicht über 30 Euro stabilisiert. Aber zum Einstieg locke die Aktie nach Meinung der Experten nicht.fashionette bezeichne sich als "eine führende europäische datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires wie Handtaschen, Schuhe, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck". Seit Gründung im Jahr 2008 habe fashionette eigenen Angaben zufolge eine marktführen-de Markenbekanntheit für Premium- und Luxushandtaschen in ihrem Kernmarkt Deutschland aufgebaut. Der Schwerpunkt von fashionette liege darin, den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires für alle Kunden in Europa zugänglich zu machen.Ob der fashionette-Umsatz von 73,16 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019 für eine Marktführerschaft reiche? Die Experten würden es nicht wissen. Umsatzwachstum sei vorhanden, mit 11% bzw. 12% in den letzten drei Jahren sei es allerdings eher überschaubar. Immerhin seien damit 2019 bereits 1,4 Mio. Euro verdient worden. Dass die Umsatzmarge aufgrund dieser aus dem Wertpapierprospekt entnommenen Angaben bei mickrigen 1,9% liege, erkläre sich möglichweise mit folgendem Risikohinweis: "Die Gesellschaft sieht sich auf dem Markt, auf dem sie tätig ist, einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt".Der Löwenanteil des Emissionserlöses sei folglich direkt in die Taschen der Altaktionäre umgeleitet worden. Einen "ausreichenden Streubesitz" hätte man aber auch durch eine Kapitalerhöhung sicherstellen können, die zwei Drittel des Emissionsvolumens betragen hätte. So bleibe das ungute Gefühl, dass der Börsengang vorrangig dem Exit der Altaktionäre gedient habe.Immerhin seien dennoch frische Mittel in Höhe von gut 37 Mio. Euro in die Unternehmenskasse geflossen. Diese sollten zur Finanzierung des anhaltenden langfristigen, organischen und anorganischen Wachstums der Gesellschaft verwendet werden. Auf dem aktuellen Kursniveau von 30,50 Euro werde fashionette mit über 180 Mio. Euro bewertet. Eine aus Sicht der Experten eher hohe Bewertung, die nicht zum Einstieg locke. (Ausgabe 11/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link