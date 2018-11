Xetra-Aktienkurs euromicron-Aktie:

Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) ist ein mittelständischer Technologiekonzern. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und damit den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Mit Lösungen für Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen sowie den dazugehörigen Smart Services ist euromicron Partner des Mittelstands, von Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Maßgeschneiderte und innovative Technologielösungen gehören zur Kernkompetenz von euromicron. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden vernetzte und übergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron ihre Kunden dabei, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Zur euromicron Gruppe gehören 16 Tochterunternehmen, darunter ELABO, LWL-Sachsenkabel, MICROSENS und telent. Der seit 1998 börsennotierte Technologiekonzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt weltweit rund 1.800 Mitarbeiter an 30 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 332,9 Millionen Euro. (14.11.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die euromicron-Aktie (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) von 6,40 Euro auf 5,30 Euro.Der Umsatz sei in Q3/2018 erneut überraschend um 8,9% y/y zurückgegangen, womit sich die Dynamik des Erlösrückgangs noch einmal beschleunigt habe. Ebenfalls erneut enttäuschend sei nach Ansicht des Analysten die Ergebnisentwicklung verlaufen (Nettoergebnis: -0,9 (Vj.: +1,5; Analystenerwartung: +0,2) Mio. Euro). Zudem sei wegen der Abweichung von Umsatz und Ergebnis von den ursprünglich geplanten Werten und angesichts der in Q4/2018 zusätzlich geplanten Strukturanpassungen der bisherige Ausblick für 2018 bereits im Vorfeld der Q3-Zahlenpräsentation deutlich gesenkt worden. Die Belastungen durch die Strukturanpassungen würden damit - entgegen der Unternehmenserwartung - noch bis Jahresende bestehen bleiben.Für 2019 prognostiziere euromicron dann jedoch eine deutlich verbesserte Profitabilität. Darüber hinaus solle im Frühjahr 2019 eine neue mittelfristige Strategie bekannt gegeben werden. Für das Unternehmen sei es von entscheidender Bedeutung, dass 2019 endlich die nachhaltige Trendwende gelinge. Die euromicron-Aktie notiere auf einem Allzeittief und die Marktkapitalisierung sei mit gerade einmal 34 Mio. Euro an der Bedeutungslosigkeit abgerutscht.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die euromicron-Aktie. (Analyse vom 14.11.2018)Börsenplätze euromicron-Aktie: