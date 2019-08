Xetra-Aktienkurs euromicron-Aktie:

Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) vereint als mittelständischer Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in Deutschland ist euromicron mit rund 1.900 Mitarbeitern an 40 Standorten international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern, Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things - kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 318,0 Millionen Euro. (13.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die euromicron-Aktie (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) von 4,20 Euro auf 4,10 Euro.Der Umsatz sei im zweiten Quartal (Q2) 2019 weniger deutlich gestiegen, als von dem Analysten erwartet, um 1,2% auf 76,5 (Vj.: 75,6; Analysten-Prognose: 78,8) Mio. Euro. Auch auf der Ergebnisebene seien seine Prognosen verfehlt worden (bspw. Nettoergebnis: -2,9 (Vj.: -3,5; Analysten-Prognose: +0,3) Mio. Euro). Nichtsdestotrotz habe euromicron den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Um die Jahresziele noch zu erreichen, müsse die Wachstumsdynamik in der zweiten Jahreshälfte aber signifikant zulegen (Konzernumsatz: zwischen 325 und 345 (Vj.: 318,0; H1 2019: 43% bis 45% erreicht) Mio. Euro; EBITDA-Marge (vor IFRS 16): zwischen 4,0% und 5,5% (Vj.: 0,6%; H1 2019: 1,4%)).Aufgrund der schwachen Q2-Zahlen habe der Analyst seine EPS-Prognosen signifikant reduziert (2019e: -0,57 (alt: -0,15) Euro; 2020e: 0,20 (alt: 0,28) Euro). Für euromicron sei es nach wie vor von entscheidender Bedeutung, dass 2019 endlich die nachhaltige Trendwende gelinge. Nach den Q2-Zahlen sei die Luft hierfür aber noch einmal dünner geworden. Vermutlich noch vor der Bekanntgabe der Q3-Zahlen am 07.11. werde sich zeigen, ob der Ausblick noch erreichbar sei.Bei einem von 4,20 auf 4,10 Euro gesenkten Kursziel bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die euromicron-Aktie. (Analyse vom 13.08.2019)Börsenplätze euromicron-Aktie: