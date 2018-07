Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) ist ein mittelständischer Technologiekonzern. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und damit den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Mit Lösungen für Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen sowie den dazugehörigen Smart Services ist euromicron Partner des Mittelstands, von Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Maßgeschneiderte und innovative Technologielösungen gehören zur Kernkompetenz von euromicron. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden vernetzte und übergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron ihre Kunden dabei, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Zur euromicron Gruppe gehören 16 Tochterunternehmen, darunter ELABO, LWL-Sachsenkabel, MICROSENS und telent. Der seit 1998 börsennotierte Technologiekonzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt weltweit rund 1.800 Mitarbeiter an 30 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 332,9 Millionen Euro. (02.07.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) nach wie vor zu kaufen.Im GJ 2017 habe die euromicon AG trotz Stilllegungen und Desinvestments Umsatzerlöse in Höhe von 332,91 Mio. Euro und damit 2,3% mehr als im Vorjahr erzielt. Auf bereinigter Basis habe hierbei der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen um 5,9% auf 328,2 Mio. Euro (VJ: 309,8 Mio. Euro) gesteigert werden können. Der Anstieg der Konzernumsatzerlöse sei insbesondere von der positiven Geschäftsentwicklung des zweitgrößten Segments Kritische Infrastrukturen getragen worden.Parallel zur positiven Umsatzentwicklung habe ebenso das ausgewiesene EBITDA um 28,6% auf 9,50 Mio. Euro (VJ: 7,39 Mio. Euro) gesteigert werden können. Bereinigt um Sondereffekte aus Reorganisationsmaßnahmen sei ein operatives EBITDA in Höhe von 13,50 Mio. Euro erreicht und damit ein Anstieg von 0,30 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr erzielt worden. Aufgrund von im Vorjahr angefallenen Einmaleffekten von 2,80 Mio. Euro (Erträge aus Prozesskostenerstattung und Rückgriffsforderungen gegenüber Altgesellschaftern und Altorganen) habe das um diese Effekte bereinigte operative EBITDA in 2017 sogar um 3,10 Mio. Euro (29,8%) zulegen können.Hervorzuheben sei, dass die vom Management vollzogene strategische Neuausrichtung, v.a. in Bezug auf den Zielmarkt "IoT" und die Portfoliobereinigung, sich zunehmend positiv in den Kennzahlen niederschlagen würden. Ebenso würden die eingeleiteten Reorganisationsmaßnahmen zunehmend sichtbar. Die im Geschäftsjahr 2018 eingeleitete Transformationsphase sollte die Rentabilität künftig nochmals erhöhen.Für das GJ 2018 würden die Analysten die Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses erwarten. Konkret würden sie mit Umsatzerlösen in Höhe von 353,77 Mio. Euro und einem ausgewiesenen EBITDA von 13,92 Mio. Euro rechnen. Hierin seien nochmals Sonderkosten, insbesondere im Zusammenhang mit Rechts- und Beratungskosten sowie Konzernfinanzierungskosten auf Ebene der euromicron AG, in Höhe von 2,0 Mio. Euro enthalten. Auf bereinigter Basis sollte somit ein operatives EBITDA (bereinigt um Sonderkosten) von 15,92 Mio. Euro erreicht werden können, was einer operativen EBITDA-Marge von 4,5% entspreche. Für das Folgejahr 2019 würden die Analysten bei rückläufigen Sonderaufwendungen ein EBITDA von 17,81 Mio. Euro und hierbei eine EBITDA-Marge von 4,9% erwarten.Langfristig seien die Analysten davon überzeugt, dass euromicron deutlich höhere EBITDA-Margen als bisher erreichen könne. Die bisherigen Verbesserungen der wesentlichen Kennzahlen würden ihre Einschätzung untermauern. Des Weiteren seien sie auch überzeugt, dass die verstärkte Positionierung in den Wachstumsmärkten "IoT" und "Industrie 4.0" in Kombination mit den anvisierten rentabilitätsfördernden Maßnahmen sich zukünftig deutlich positiv auf die Rentabilität auswirken würden.Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich unverändert das Rating "kaufen" für die euromicron-Aktie, so Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG. (Analyse vom 02.07.2018)