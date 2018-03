ISIN elumeo-Aktie:

DE000A11Q059



WKN elumeo-Aktie:

A11Q05



Ticker-Symbol elumeo-Aktie:

ELB



Kurzprofil elumeo SE:



Die elumeo Gruppe (ISIN: DE000A11Q059, WKN: A11Q05; Ticker-Symbol: ELB) mit Sitz in Berlin ist ein führendes europäisches Unternehmen im elektronischen Vertrieb von Edelsteinschmuck, den die elumeo Gruppe in Thailand produziert. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das Unternehmen seinen Kunden in Europa farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Großbritannien und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Günstigere Schmuckstücke werden über die Onlineshops von New York Gemstones in Hong Kong weltweit verkauft.



Das Sortiment der elumeo Gruppe umfasst Schmuckstücke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Edelsteine. Teilweise können die Kunden die Schmuckstücke selbst mitgestalten. Darüber hinaus ist die Gruppe mit der Premiummarke AMAYANI im Markt für gehobenen Edelsteinschmuck vertreten.



Die elumeo Gruppe wurde 2008 in Berlin und Chanthaburi, Thailand, als Joint Venture gegründet und ist anschließend in weitere europäische Märkte expandiert. In 2014 schlossen sich die Unternehmen der Gruppe auch formell unter dem Dach der elumeo SE zusammen. Die elumeo Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten. In 2014 hat die Gruppe einen Konzernumsatz von etwa 71 Mio. EUR erwirtschaftet. Zum Konzern gehören neben der elumeo SE, Berlin, Deutschland, die Tochtergesellschaften Juwelo TV Deutschland GmbH, Berlin, Deutschland, Juwelo Italia s.r.l, Rom, Italien, Rocks and Co Productions Limited, Leamington Spa/Warwick, Vereinigtes Königreich, Porn Wong Kitt Company Limited mit Standorten in Chanthaburi und Bangkok, Thailand; sowie Silverline Distribution Limited, Hongkong, China.



Weitere Informationen erhalten Sie auf unseren Websites http://www.elumeo.com, http://www.juwelo.de, http://www.amayani.de, http://www.rocksandco.com, http://www.juwelo.it, http://www.juwelo.fr, http://www.juwelo.nl, http://www.juwelo.es, http://www.juwelo.be und http://newyorkgemstones.com. (20.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - elumeo-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der elumeo SE (ISIN: DE000A11Q059, WKN: A11Q05; Ticker-Symbol: ELB) unter die Lupe.Sie hätten den Schmuckhändler im September 2017 bei Kursen um 8 Euro entdeckt und zum Kauf empfohlen. In der Folge ihrer Kaufempfehlung sei die Aktie auf 12 Euro geklettert. Inzwischen habe die Aktie wieder korrigiert und handele bei 8,35 Euro. Das sei eine neue Kaufchance. In Kürze werde elumeo Zahlen für das Jahr 2017 veröffentlichen. Die Aktienexperten würden davon ausgehen, dass die Berliner ihre Ziele erreicht hätten. Ziel für Q2 bis Q4 sei gewesen, in der Summe mit einem positiven Segment-EBITDA abzuschließen. Q4 müsse somit im Segment positiv gewesen sein. Netto werde das Ergebnis noch rot ausfallen. Zusätzlich würden Einmaleffekte wegen der Schließung des Geschäfts in UK belasten. 2018 habe Firmenchef Wolfgang Boyé den Turnaround im Visier. Selbst netto könnten schwarze Zahlen drin sein. Das Segment-EBITDA solle deutlich positiv ausfallen.Die elumeo-Aktie ist ein spekulativer Kauf, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs elumeo-Aktie:8,80 EUR -0,56% (20.03.2018, 09:35)