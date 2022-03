Börsenplätze ecotel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ecotel-Aktie:

25,00 EUR +4,17% (09.03.2022, 10:05)



ISIN ecotel-Aktie:

DE0005854343



WKN ecotel-Aktie:

585434



Ticker-Symbol ecotel-Aktie:

E4C



Kurzprofil ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend "ecotel" genannt) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) ist ein seit 1998 bundesweit tätiges Telekommunikationsunternehmen, das sich auf die Informations- und Telekommunikationsanforderungen (ITK) von Kunden spezialisiert hat. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gehandelt. ecotel vermarktet Produkte und Dienstleistungen in folgenden Geschäftsbereichen: "Geschäftskundenlösungen (B2B)", "Wiederverkäuferlösungen", "Privatkundenlösungen (B2C)" und "new media solutions". (09.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - ecotel-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ecotel communication ag (ecotel) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) weiterhin zu kaufen.Gestern habe ecotel communication bekannt gegeben, die Aktionäre stärker als bislang erwartet an der Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung teilhaben zu lassen. So werde der voraussichtlich am 08.07.2022 stattfindenden Hauptversammlung ein Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 2,25 je Aktie (Vorjahr: EUR 0,14) unterbreitet werden. Die vorgeschlagene Ausschüttung setze sich aus einer Basisdividende in Höhe von EUR 0,70 und einer Sonderdividende in Höhe von EUR 1,55 je Aktie zusammen. Die Sonderdividende solle nach Unternehmensangaben vor dem Hintergrund der positiven Ertragsentwicklung im vergangenen Geschäftsjahr 2021e ausgeschüttet werden. Bezogen auf den gestrigen Schlusskurs von EUR 24,20 je Aktie entspreche dieser Ausschüttungsvorschlag einer Dividendenrendite von 9,3%, eine Höhe, wie sie aktuell von keinem Unternehmen aus einem der Auswahlindices der Deutschen Börse angeboten werde.Für die Folgejahre sei die Beibehaltung der bisherigen Ausschüttungspolitik in Aussicht gestellt worden. Diese sehe eine Dividende von mindestens 50% des Konzernergebnisses je Aktie vor. Bezogen auf die von Hasler für das laufende Geschäftsjahr 2022e erwartete Ausschüttung von EUR 0,90 betrage die erwartete Dividendenrendite 2023e (ohne Bonusdividende) 3,7%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link