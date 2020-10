Börsenplätze easyJet-Aktie:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1icker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens bassieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (08.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die easyJet-Aktie (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe easyJet erstmals in der Historie in die roten Zahlen gedrückt. Unternehmenschef Johan Lundgren lote derzeit weitere Geldquellen aus und hoffe auf weitere Unterstützung der britischen Regierung. Die Lage sei mehr als ernst, da die Ticketnachfrage immer noch weit hinter dem Vorkrisenniveau liege. Dementsprechend leide die easyJet-Aktie.Konkret dürfte das Minus für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 bei 815 bis 845 Mio. Pfund (umgerechnet 894 bis 927 Mio. Euro) liegen. Zu einer Prognose für das neue Geschäftsjahr, das Anfang Oktober begonnen habe, sehe sich Lundgren angesichts der unsicheren Geschäftsaussichten jedoch nicht in der Lage. Eine Dividende werde es jedenfalls nicht geben. Ende September habe die Airline über Barreserven von rund 2,3 Mrd. Pfund verfügt.Doch das Geld fließe allerdings (immer noch) schnell ab. Im abgelaufenen Quartal habe easyJet nach eigenen Angaben weniger als 700 Mio. Pfund verbrannt. Im vorangegangenen Jahresviertel seien es allerdings noch 774 Mio. Pfund gewesen. Gefahr auf der Liquiditätsseite sei sozusagen in Verzuge.Um diese existenzielle Krise zu überleben, habe easyJet bereits von der britischen Regierung ein Darlehen über 600 Mio. Pfund aufgenommen, 4.500 Jobs abgebaut, 608 Mio. Pfund aus dem Verkauf von Flugzeug eingenommen - und zusätzlich von Aktionären im Rahmen einer Kapitalerhöhung weitere 419 Mio. Pfund erhalten. Doch das reiche in der Summe nicht: So habe der Sender "Sky" jüngst berichtet, dass easyJet mit der britischen Regierung über zusätzliche Kredite und andere Finanzhilfen spreche. Zudem wolle man notfalls weitere Flugzeuge verkaufen, die dann unmittelbar wieder zurückgemietet würden.Angesichts der trüben Perspektiven umfliegen Anleger die easyJet-Aktie und checken besser bei Aktien, die Kursgewinne versprechen, ein, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link