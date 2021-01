Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die easyJet-Aktie (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) unter die Lupe.Die Aktie von easyJet habe heute zum Börsenstart noch deutlich im Minus notiert, mittlerweile habe sich der Kurs wieder deutlich stabilisieren können. Der Billigflieger habe heute Quartalszahlen bekannt gegeben. Zudem werde die Airline angesichts der Corona-Beschränkungen von Januar bis März höchstens zehn Prozent der eigentlich möglichen Flüge durchführen.easyJet bleibe aber flexibel, um Kapazitäten kurzfristig zu erhöhen, habe es in einer Mitteilung geheißen. Umsatz und Passagierzahlen seien im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres (per Ende Dezember) massiv eingebrochen. Um Kosten zu sparen, baue die Airline Stellen ab.Das Papier des Billigfliegers habe kurz nach Handelsstart in London knapp vier Prozent verloren, zuletzt seien die Abschläge allerdings deutlich geringer gewesen. Die Aktie von easyJet sei die vergangenen Tage genauso wie die anderer Airlines unter Druck geraten, weil die Aussicht auf längere Corona-Beschränkungen derzeit nicht einschätzen lasse, wann sich der Reiseverkehr normalisiere.Im Schnitt habe easyJet die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch bei den Passagierzahlen verfehlt. Analyst Daniel Roeska von Bernstein Research habe aber auch Positives hervorgehoben: Das Unternehmen bereite sich zwar auf eine zweite herausfordernde Winterhälfte vor, verfüge aber über ausreichend Liquidität. Außerdem verliere easyJet mittlerweile nur noch 40 Millionen Pfund pro Woche - weitaus weniger als etwa große Netzwerk-Airlines wie etwa die Lufthansa. Stephen Furlong von Davy Research habe mit mehr gerechnet. Roeska von Bernstein habe außerdem betont, Easyjet mache bei der Umstrukturierung der Kostenbasis Fortschritte.Das bereits im vergangenen Jahr angekündigte Sparprogramm sei auf dem richtigen Weg, habe es nun geheißen. Dazu gehöre auch Stellen abzubauen, was zum großen Teil bereits erfolgt sei. 1.400 Mitarbeiter hätten laut easyJet in Großbritannien bereits das Unternehmen verlassen. Zudem habe die Mehrheit der in Großbritannien stationierten Piloten Saisonverträge erhalten.Es stehe außer Frage, dass die aktuelle Lage bei easyJet - wie bei allen Airlines weltweit - natürlich sehr schwierig sei. Die Chancen stünden zwar gut, dass easyJet dank seiner soliden Bilanz, der guten Kostenstruktur und der hohen Flexibilität schneller wieder aus den roten Zahlen kommen werde als die meisten Konkurrenten.Da aber das Chartbild aktuell trüb ist, sollten Anleger vorerst weiterhin an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2021)Mit Material von dpa-AFX