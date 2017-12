ISIN easyJet-Aktie:

GB00B7KR2P84



WKN easyJet-Aktie:

A1JTC1



Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EJT1



London Domestic Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EZJ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EJTTF



Kurzprofil easyJet plc:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens bassieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (06.12.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christopher Combe von J.P. Morgan:Christopher Combe, Aktienanalyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der easyJet-Aktie (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: EJTTF) und erhöht sein Kursziel.Die Preisaussichten für das Jahr 2018 seien inzwischen deutlich besser geworden, so der Analyst. Darüber hinaus würden sich die von Air Berlin erworbenen Verkehrsrechte ab 2019 auszahlen.Der Aktienanalyst von J.P. Morgan, Christopher Combe, hat das Kursziel für die easyJet-Aktie von 13,30 auf 15,50 GBP erhöht und sie von "underweight" auf "overweight" hochgestuft. (Analyse vom 06.12.2017)Tradegate-Aktienkurs easyJet-Aktie:16,45 EUR +1,96% (06.12.2017, 08:03)London Stock Exchange-Aktienkurs easyJet-Aktie:GBP 14,26 -0,28% (05.12.2017)