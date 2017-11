ISIN easyJet-Aktie:

Kurzprofil easyJet plc:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens bassieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (24.11.2017/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktie vor Ausbruch?! ChartanalysePapiere der britischen Fluggesellschaft easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) wurden nach dem Brexit-Votum anfänglich aus den Depots herausgeschleudert, jetzt aber haben Anleger neuen Mut gefasst, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit dem Verlaufshoch bei 1.929 GBp aus Anfang 2015 lasse sich ein klarer Abwärtstrend einzeichnen, der zunächst eine gewöhnliche Gegenreaktion auf dem vorherigen Aufwärtstrend dargestellt habe. Nachdem Großbritannien sich jedoch für den Ausstieg aus der Europäischen Union Mitte 2016 entschieden habe, seien britische Aktien massiv eingeknickt, u.a. auch das Wertpapier von easyJet. Die Folge seien Abgaben bis nahe an die Hochs aus 2007 auf ein Verlaufstief von 851,00 GBp gewesen. Die nachfolgenden Monate seien schließlich für eine Stabilisierungsphase seitens der Marktteilnehmer genutzt worden, die im Sommer dieses Jahres bereits an die obere Trendkanalbegrenzung herangereicht habe. Zwar habe zwischenzeitlich eine kleinere Korrekturbewegung in genommen werden müssen, dieser Handelswoche zeige sich jedoch besonders stark und dürfte bald wieder zu einem ausgiebigen Test des Trendkanals führen - Ausbruch inbegriffen!Die anhaltende Kauflaune der Investoren habe sich besonders in dieser Woche durch einen klaren Kursanstieg gezeigt. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Trendbegrenzung bei 1.400 GBp dürfte daher weiteres Kurspotenzial freisetzen - als erste Zwischenstation könnten die Sommerhochs bei 1.444 GBp ausgemacht werden. Darüber bestünde die Möglichkeit einer Rally bis auf ein Niveau von sogar 1.566 GBp, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.11.2017)Xetra-Aktienkurs easyJet-Aktie:15,61 EUR +0,06% (24.11.2017, 09:11)London Stock Exchange-Aktienkurs easyJet-Aktie:1.389,00 GBp +0,94% (24.11.2017, 09:14)