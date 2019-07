Das Portfolio umfasst 13 öffentlich gehandelte Unternehmen der Libra-Association. Beim Zuwachs an Unternehmen, die sich dem Projekt anschließen werden, wird eToro das Ausbalancieren des Portfolios berücksichtigen. Das Einstiegs-Investment liegt bei nur 2.000 Dollar.



"Unser Portfolio-Angebot macht es für Anleger so leicht wie möglich, auf Vermögenswerte aus verschiedenen Bereichen zuzugreifen. Diese können sich frei nach ihren individuellen Interessensgebieten und Überzeugungen richten. Von erneuerbaren Energien über große Technologien und Cyber Security bis hin zur medizinischen Cannabis-Industrie - alles ist dabei. Angesichts der Bedeutung des Libra-Projekts wurde dieses Portfolio nur zwei Wochen nach Veröffentlichung des Libra-Whitepapers erstellt", fügte Yoni Assia hinzu.



Das Libra-Portfolio umfasst folgende Unternehmen: Mastercard (MA); Paypal (PYPL); VISA (V); Booking Holdings INC (BKNG); eBay (EBAY); Lyft (LYFT); MercadoLibre (MELI); Spotify (SPOT); Uber (UBER); Facebook (FB); Iliad (ILD.PA); Vodafone (VOD) and Farfetch (FTCH). (Pressemitteilung vom 11.07.2019) (12.07.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - eToro, eine Multi-Asset-Investment-Platform, kündigt heute den Launch seines neuesten Portfolio-Angebots an, durch das eToro-Investoren die Möglichkeit haben, sich an Unternehmen zu beteiligen, die in Facebooks Libra-Projekt involviert sind. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung von eToro:"Das Facebook-Libra-Projekt repräsentiert eine seismische Verschiebung der globalen Finanzen, da sich ein Tech-Gigant erstmals mit Finanzen beschäftigt und Krypto-Technologie verwendet", sagt Yoni Assia, CEO und Co-Founder von eToro. "Wir möchten unseren Kunden ermöglichen, sich daran zu beteiligen, da in der Vergangenheit nur private Unternehmen und Individuen in diese historischen Entwicklungen involviert waren und davon profitiert haben. Mit der Aufnahme von Facebooks Libra Projekt in unser Portfolio wollen wollen wir das ändern. eToros Mission ist es, den globalen Markt für alle zu öffnen. Es ist der einzige Ort, an dem Kleinanleger sich finanziell an Technologien wie dem Libra Coin mittels eines kostenlosen regulierten Investment-Produkts beteiligen können."