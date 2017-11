Der Launch von Bitcoin Cash unterstreicht die Ambitionen von eToro, Investitionen in Kryptowährungen zu vereinfachen und die Adaption der Blockchain-Technologie voranzutreiben. "Wir sind der festen Überzeugung, dass Kryptowährungen eine wichtige Rolle für die Zukunft unserer Gesellschaft spielen und dass das Wachstum der Kryptowährungen gerade erst begonnen hat", so Assia. "Das gegenwärtige Preiswachstum am Markt entspricht noch immer nicht dem zukünftigen Potenzial der Blockchain-Technologie."



Bitcoin Cash reiht sich ein in die 1.200 Finanzinstrumente umfassende Produktpalette der Plattform von eToro, darunter unter anderem die Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin und XRP. Beim Kauf von Kryptowährungen über eToro erwerben die Nutzer die unmittelbar die jeweilige zugrundeliegende Coin.



Seit Juli 2017 bietet eToro außerdem die Handelsstrategie Crypto CopyFund an, die Anlegern Zugang zu den derzeit populärsten Kryptowährungen bietet. Das vordefinierte Portfolio besteht aus den Kryptowährungen Bitcoin, Dash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin und XRP, die gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet werden.



