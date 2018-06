NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

199,00 USD +1,35% (26.06.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.06.2018/ac/a/n)







London (www.aktiencheck.de) - Wir haben uns in der Vergangenheit für einen differenzierteren Ansatz bei der Werbung für Kryptowährungen ausgesprochen, so Iqbal Gandham, UK Managing Director bei der Social-Trading-Plattform eToro.Seriöse Anbieter sollten nicht ungeprüft in einen Topf mit fragwürdigen Anbietern geworfen werden. Maximale Kundensicherheit und die bestmögliche Aufklärung über den Markt sollten höchste Priorität genießen, doch ein branchenweites Werbeverbot sei dafür kein geeigneter Ansatz.Technologie-Riesen wie Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) wissen um das disruptive Potenzial der Blockchain-Technologie, insbesondere im Finanzsystem, so die Experten von eToro. Deshalb sei es gut zu sehen, dass sie ihren Kunden die Möglichkeit geben würden, einen Beitrag zum Durchbruch dieser Technologie zu leisten.Börsenplätze Facebook-Aktie:170,90 EUR +1,44% (27.06.2018, 13:59)Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:171,97 EUR +0,63% (27.06.2018, 14:15)