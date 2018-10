Stuttgart-Aktienkurs eCobalt Solutions-Aktie:

0,52 Euro -5,11% (01.10.2018, 13:40)



TSE-Aktienkurs eCobalt Solutions-Aktie:

CAD 0,83 +0,00% (01.10.2018, 15:29, vorbörslich)



ISIN eCobalt Solutions-Aktie:

CA27888J1084



WKN eCobalt Solutions-Aktie:

A2APZ7



Ticker-Symbol eCobalt Solutions-Aktie Deutschland:

ECO



TSE-Ticker-Symbol eCobalt Solutions-Aktie;

ECS



Kurzprofil eCobalt Solutions Inc.:



eCobalt Solutions Inc. (ISIN: CA27888J1084, WKN: A2APZ7, Ticker-Symbol: ECO, TSE-Symbol: ECS), ehemals Formation Metals Inc, ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Minenentwicklungsunternehmen. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das Idaho Cobalt Project (ICP), das sich im Bergbaustaat Idaho befindet. Die Segmente des Unternehmens umfassen Exploration und ICP-Entwicklung sowie Corporate. (01.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - eCobalt Solutions-Aktienanalyse des Analysten Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung für die Aktien von eCobalt Solutions Inc. (ISIN: CA27888J1084, WKN: A2APZ7, Ticker-Symbol: ECO, TSE-Symbol: ECS) aus.eCobalt Solutions Inc. habe den Rücktritt von CEO Paul Farquharson zum 01. Oktober bekannt gegeben. Nachfolge werde Michael Callahan. Für eine Übergangsphase werde Farquharson dem neuen Chef beratend zur Seite stehen um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Callahan sei eine erfahrene Führungskraft, der bei Hecal Mining seine Karriere begonnen habe.Seit Anfang 2018 habe der Aktienkurs von eCobalt Solutions etwas gelitten, ebenso wie die Titel anderer Sektorvertreter. Richtung Jahresende rechnen die Analysten von Canaccord Genuity mit einer Stimmungsaufhellung. Zusammen mit der Vorlage einer optimierten Machbarkeitsstudie bestehe Potenzial für eine Neubewertung, so der Analyst Eric Zaunscherb.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer eCobalt Solutions-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "speculative buy" ein und halten am Kursziel von 0,90 CAD fest.Börsenplätze eCobalt Solutions-Aktie: