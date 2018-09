Stuttgart-Aktienkurs eCobalt Solutions-Aktie:

eCobalt Solutions Inc. (ISIN: CA27888J1084, WKN: A2APZ7, Ticker-Symbol: ECO, TSE-Symbol: ECS), ehemals Formation Metals Inc, ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Minenentwicklungsunternehmen. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das Idaho Cobalt Project (ICP), das sich im Bergbaustaat Idaho befindet. Die Segmente des Unternehmens umfassen Exploration und ICP-Entwicklung sowie Corporate. (20.09.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - eCobalt Solutions-Aktienanalyse des Analysten Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung für die Aktien von eCobalt Solutions Inc. (ISIN: CA27888J1084, WKN: A2APZ7, Ticker-Symbol: ECO, TSE-Symbol: ECS) aus.eCobalt Solutions Inc. habe ein Update zum Baufortschritt beim Idaho Cobalt Project (ICP) veröffentlicht. Das Unternehmen liege sowohl zeitlich als auch finanziell im Soll.Die Analysten von Canaccord Genuity halten das Update für eine vertrauensbildende Maßnahme. Die Untertage-Entwicklung dürfte Anfang 2019 beginnen. Der Hochlauf der Mine könnte ab 2020 beginnen. Die volle Produktionskapazität könnte in 2022 erreicht werden.Analyst Eric Zaunscherb rechnet hinsichtlich Batteriematerialien mit einer Verbesserung des Sentiments gegen Ende des Jahres. Abgesehen davon könnte auch die optimierte Machbarkeitsstudie für eine Gelegenheit zur Neubewertung des Titels führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze eCobalt Solutions-Aktie: