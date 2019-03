Stuttgart-Aktienkurs eCobalt Solutions-Aktie:

0,212 Euro -1,85% (14.03.2019, 16:08)



TSE-Aktienkurs eCobalt Solutions-Aktie:

CAD 0,33 +1,54% (14.03.2019, 16:11)



ISIN eCobalt Solutions-Aktie:

CA27888J1084



WKN eCobalt Solutions-Aktie:

A2APZ7



Ticker-Symbol eCobalt Solutions-Aktie Deutschland:

ECO



TSE-Ticker-Symbol eCobalt Solutions-Aktie;

ECS



Kurzprofil eCobalt Solutions Inc.:



eCobalt Solutions Inc. (ISIN: CA27888J1084, WKN: A2APZ7, Ticker-Symbol: ECO, TSE-Symbol: ECS), ehemals Formation Metals Inc, ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Minenentwicklungsunternehmen. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das Idaho Cobalt Project (ICP), das sich im Bergbaustaat Idaho befindet. Die Segmente des Unternehmens umfassen Exploration und ICP-Entwicklung sowie Corporate. (14.03.2019/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - eCobalt Solutions-Aktienanalyse des Analysten Craig Hutchison von TD Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Craig Hutchison von TD Securities die Aktien von eCobalt Solutions Inc. (ISIN: CA27888J1084, WKN: A2APZ7, Ticker-Symbol: ECO, TSE-Symbol: ECS) nur noch zu halten.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Kobaltsektor nehmen die Analysten von TD Securities eine Überarbeitung der Bewertungsmodelle vor.Hinsichtlich eCobalt Solutions Inc. zeigt sich Analyst Craig Hutchison nicht mehr positiv gestimmt. Das Kursziel sei von 0,80 auf 0,45 CAD reduziert worden.Die Aktienanalysten von TD Securities stufen in ihrer eCobalt Solutions-Aktienanalyse das Rating von "speculative buy" auf "hold" zurück.Börsenplätze eCobalt Solutions-Aktie: