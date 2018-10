eBay dürfte keine schnellen Lösungen parat haben!

XETRA-Aktienkurs eBay-Aktie:

24,10 Euro -2,47% (23.10.2018, 14:32)



Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

23,97 Euro -3,54% (23.10.2018, 14:39)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

28,04 USD -1,58% (23.10.2018, 15:38)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (23.10.2018/ac/a/n



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Analyst Justin Post von BofA Merrill Lynch Research:In Rahmen einer Aktienanalyse vertritt Analyst Justin Post von BofA Merrill Lynch Research in Bezug auf die Aktien des weltweit größten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) nur noch eine neutrale Haltung.Angesichts keiner schnellen Lösungen für Probleme dürften die Aktien von eBay Inc. im Vergleich zum e-Commerce-Sektor eine Underperformance zeigen, so die Analysten von BofA Merrill Lynch Research.Die Quartalsergebnisse von PayPal hätten ein geringeres Wachstum im eBay-Geschäft verdeutlicht. Es werde davon ausgegangen, dass eBay eine Schwäche im Marktplatzgeschäft in Q4 kommunizieren werde.Um einem schwächeren Wachstumsprofil Rechnung zu tragen reduziert Analyst Justin Post seine Bewertungsmultiplen für die eBay-Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze eBay-Aktie: