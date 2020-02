Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:

33,765 EUR -0,71% (27.02.2020, 10:02)



Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

32,97 EUR -1,88% (27.02.2020, 11:35)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

36,69 USD +0,63% (26.02.2020)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (27.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - eBay: Übernahmegerüchte dürften zum ständigen Wegbegleiter werden - AktienanalyseDie eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) hat in den vergangenen Wochen eine regelrechte Berg- und Talfahrt hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Auslöser seien Gerüchte bezüglich einer möglichen Übernahme durch die Intercontinental Exchange (ICE) gewesen. Inzwischen sei klar: Daraus werde nichts. Zwar habe der Betreiber der New Yorker Börse mitgeteilt, man "sei an eBay herangetreten, um eine Reihe von potenziellen Möglichkeiten zu erkunden, die für die Aktionäre beider Unternehmen einen Mehrwert schaffen könnten." eBay habe aber keinerlei Interesse gezeigt.Um den Online-Marktplatz würden sich schon länger Übernahmegerüchte ranken. Dabei falle auch immer wieder der Name Alibaba. Der Internet- und E-Commerce-Akteur aus China wolle verstärkt international expandieren, um seine Kundenbasis zu erweitern. Der Online-Marktplatz würde daher gut ins Beuteschema passen. Zum einen verfüge eBay über eine starke Marke. Zum anderen sei der Konzern zuletzt etwas außer Form geraten.Ausgerechnet im umsatzstarken Weihnachtsquartal habe der Onlinehändler Einbußen verkraften müssen. Die Erlöse seien in den drei Monaten bis Ende Dezember um zwei Prozent auf 2,8 Mrd. Dollar gefallen. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft sei gar um 27 Prozent auf 558 Mio. Dollar eingebrochen. Daher sei es auch nicht verwunderlich, dass eBays Großaktionäre unzufrieden mit der aktuellen Entwicklung des Konzerns seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze eBay-Aktie: