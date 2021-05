Börsenplätze eBay-Aktie:



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (04.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von eBay habe nach den Quartalszahlen vergangener Woche einen kräftigen Kurseinbruch verkraften müssen. Zu Wochenbeginn könne das Papier der E-Commerce-Plattform einen Teil dieser Verluste wieder wettmachen. Kein Wunder, denn eBay wage sich erneut an das heiße Thema Kryptowährungen heran.eBay erwäge die Einführung von Zahlungen mit Digitalgeld wie Bitcoin. "Wir sehen uns weiter nach anderen Möglichkeiten wie Kryptowährungen um", habe Vorstandschef Jamie Iannone am Montag gegenüber CNBC gesagt. eBay habe sein Zahlungsspektrum bereits erweitert und akzeptiere mittlerweile etwa Apple oder Google Pay, weiteren Alternativen stehe das Unternehmen stets aufgeschlossen gegenüber.Es sei nicht der erste Krypto-Flirt des US-Konzerns. "Digitalwährungen werden sich zu einer sehr mächtigen Sache entwickeln", habe der frühere Ebay-Chef John Donahoe bereits im November 2013 gesagt und sich Bitcoins als Zahlungsmittel gegenüber offen gezeigt. Die Pläne seien jedoch im Sande verlaufen. Zum Konzern habe seinerzeit aber auch noch PayPal gehört - bei dem 2015 abgespaltenen Online-Bezahldienst seien Kryptowährungen inzwischen anerkannt.Ein mögliches Krypto-Engagement habe bei den Anlegern am Montag für deutliche Kursgewinne von rund vier Prozent gesorgt. Der jüngste Aufwärtstrend der eBay-Aktie könne damit weitergeführt werden - trotz der negativen Zahlenreaktion vom Donnerstag.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link