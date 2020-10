Börsenplätze eBay-Aktie:



43,10 EUR -4,57% (29.10.2020, 12:26)



43,535 EUR -0,42% (29.10.2020, 12:47)



53,25 USD -0,56% (28.10.2020)



US2786421030



916529



EBA



EBAY



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (29.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.eBay habe gestern Abend nach Börsenschluss Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die auf den ersten Blick sehr ordentlich aussehen würden: Sowohl den Umsatz als auch den Gewinn habe der Onlineriese steigern können, und auch die Erwartungen der Analysten seien getoppt worden. Doch es gebe einen Haken.Konkret habe eBay 2,61 Milliarden Dollar eingenommen - und damit rund 25 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die von "Bloomberg" befragten Analysten hätten im Durchschnitt nur 2,55 Milliarden Dollar erwartet. Auch beim Ergebnis habe die Auktionsplattform die Prognosen der Experten übertroffen: Während diese 0,79 Dollar je Aktie auf ihren Zetteln stehen hätten, habe das amerikanische Unternehmen einen Gewinn von 0,85 Dollar je Anteilschein erwirtschaftet.Unter dem Strich habe eBay 621 Millionen Dollar und damit 411 Millionen mehr als im Vorjahr verdient. "Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen", so eBay-Boss Jamie Iannone. Und auch die Umsatzprognose habe eBay für das laufende Jahr angehoben. Dennoch sei die Aktie nachbörslich gefallen. Grund: Bei den Nutzern habe die Wall Street mit mehr gerechnet: Statt 183 Millionen habe man 186 Millionen aktive Käufer im dritten Quartal erwartet.Eines sei klar: Der Onlinehandel - und damit auch eBay - sei ein absoluter Corona-Profiteur. Zudem sei eBay im Bereich Online-Auktionen weiter unangefochtener Platzhirsch. Seit der Empfehlung des "Aktionär" in Ausgabe 18/2020 liege die Aktie mit mehr als 30 Prozent vorn.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link