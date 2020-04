Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

34,665 EUR -3,39% (30.04.2020, 13:12)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

39,03 USD -0,13% (29.04.2020, 22:00)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (30.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Der US-Konzern habe am gestrigen Mittwoch nach Börsenschluss seine Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2020 vorgelegt und die Analystenerwartungen übertroffen. eBay habe sich insgesamt mit den Ergebnissen zufrieden gegeben, habe aber auch von Covid-19-bedingten Unsicherheiten bezüglich der weltweiten Verbrauchernachfrage gesprochen, welche sich zukünftig auf das Geschäft auswirken könnte.Trotz der guten Zahlen sei die eBay-Aktie gestern nachbörslich unter Druck geraten. Offensichtlich hätten einige Anleger ihre Gewinne mitgenommen, nachdem das Papier seit dem März-Tief über 44% zugelegt habe. Die Q1-Zahlen würden zeigen, dass der E-Commerce-Gigant weiterhin auf Kurs bleibe. "Der Aktionär" halte eBay für langfristig aussichtsreich, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:34,725 EUR -4,14% (30.04.2020, 12:57)