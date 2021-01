Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

46,20 EUR -0,31% (22.01.2021, 10:12)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

56,40 USD +0,41% (21.01.2021, 22:00)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (22.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktie zeigt sich bullisch - ChartanalyseDie eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei sie im Januar 2018 auf ein Hoch bei 46,99 USD geklettert. Nach einer ausführlichen Korrektur sei es im Mai 2020 zum Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 42,00 USD gekommen, wodurch sich ein größeres Kaufsignal mit einem Ziel bei rund 68,00 USD ergeben habe. Anschließend sei der Aktienkurs auf das aktuelle Allzeithoch bei 61,06 USD geklettert. Nach diesem Hoch vom 13. Juli habe der Wert auf das alte Rekordhoch zurückgesetzt. Knapp darunter sei er am 10. November wieder nach oben gedreht.Das Chartbild der eBay-Aktie mache einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte zunächst bis ca. 61,06 USD und später sogar noch bis ca. 68,00 USD ansteigen. Ein Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 55,32 USD könnte die Bullen aber kurzfristig in Schwierigkeiten bringen. Denn in diesem Fall könnte es zu einem Rücksetzer an den Aufwärtstrend seit November bei aktuell 52,02 USD kommen. (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:46,095 EUR +0,47% (22.01.2021, 09:56)