Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:

34,74 Euro -0,09% (05.03.2018, 13:02)



Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

34,97 Euro +0,42% (05.03.2018, 11:24)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

42,80 USD -0,35% (05.03.2018, 15:27, vorbörslich)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung von eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz von eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.

(05.03.2018/ac/a/n)

St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Analyst Aarton Kessler von Raymond James:Aaron Kessler, Aktienanalyst vom Investmenthaus Raymond James, spricht laut einer Aktienanalyse nunmehr eine klare Kaufempfehlung für die Aktien des weltweit größten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) aus.Die Analysten von Raymond James sind der Meinung, dass eBay beim Bruttowarenvolumen im Verlauf von 2018 eine weitere Verstärkung der Wachstumstrends erzielen kann.Eine erhöhte Anzahl von Markenkampagnen und Verbesserungen bei der Nutzererfahrung sowie mehr Erfolg bei den Promoted Listings würden sich im Aktienkurs noch nicht ausreichend widerspiegeln, so die Einschätzung des Analysten Aaron Kessler.Angesichts der Erwartung eines prozentual hohen einstelligen Wachstums beim operativen Gewinn in 2019 erscheine die Bewertung der eBay-Aktie attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze eBay-Aktie: