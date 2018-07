Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

30,18 Euro -7,39% (19.07.2018, 17:54)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

34,92 USD -7,97% (19.07.2018, 17:56)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung von eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz von eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (19.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Analyst Aarton Kessler von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse erwartet Aaron Kessler, Aktienanalyst vom Investmenthaus Raymond James, von den Aktien des weltweit größten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Die Initiativen von eBay Inc. im Marktplatzgeschäft würden langsamer Wirkung entfalten als angenommen, so die Analysten von Raymond James. Wahrscheinlich dürfte es erst im kommenden Jahr zu stärkeren Verbesserungen kommen. Außerdem habe das StubHub-Wachstum kurzfristig mit Herausforderungen zu kämpfen.Analyst Aaron Kessler befürwortet bei etwaigen Kursrückgängen einen Einstieg in die eBay-Aktie. Die Story dürfte sich angesichts eines besseren Nutzererlebnisses und Fortschritten im Bezahlungsprozess aufhellen.Die Aktienanalysten von Raymond James stufen in ihrer eBay-Aktienanalyse den Titel von "strong buy" auf "outperform" zurück und kürzen das Kursziel von 51,00 auf 46,00 USD.Börsenplätze eBay-Aktie:Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:30,07 Euro -7,93% (19.07.2018, 17:35)