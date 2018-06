Berlin (www.aktiencheck.de) - Begleitet von weiteren Streiks gehen am Sonntag, 1. Juli 2018, in Hamburg die Tarifverhandlungen für die rund 13.000 Tageszeitungsjournalistinnen und -journalisten in die siebte Runde, so die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Bereits zum Ende der Woche legten Redaktionen in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein die Arbeit nieder, nachdem eine Urabstimmung unter den Mitgliedern der deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di den Weg frei gemacht hatte für unbefristete Streiks: "Es ist jetzt an der Zeit, eine Lösung in diesem schon viel zu lange schwelenden Tarifkonflikt zu finden, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Unser Ziel ist klar: Wir erwarten eine echte Reallohnsteigerung für die Kolleginnen und Kollegen und überproportional mehr Geld für den journalistische Nachwuchs. Die Arbeit in den Zeitungsredaktionen muss aufgewertet werden, wenn die Jungen gehalten werden sollen; dazu gibt es klare Ansagen", machte der Verhandlungsführer der dju in ver.di, Matthias von Fintel deutlich.



In der sechsten Runde hatten die Gewerkschaften bereits mit einer abgesenkten Forderung nach zweimal 2,8 Prozent mehr Geld ein deutliches Entgegenkommen gegenüber dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) gezeigt: "Jetzt müssen sich Verleger einen Ruck geben und sich bewegen", forderte von Fintel. (29.06.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.