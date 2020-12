Börsenplätze cyan-Aktie:



Xetra-Aktienkurs cyan-Aktie:

13,468 EUR -4,10% (14.12.2020, 14:10)



Tradegate-Aktienkurs cyan-Aktie:

13,694 EUR -2,49% (14.12.2020, 14:26)



ISIN cyan-Aktie:

DE000A2E4SV8



WKN cyan-Aktie:

A2E4SV



Ticker-Symbol cyan-Aktie:

CYR



Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. (14.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) unter die Lupe.Die zunehmende Vernetzung und Digitalisierung zahlreicher Lebens- und Wirtschaftsbereiche gehe mit einem raschen Bedeutungszuwachs des Themas Cyber-Sicherheit einher. Von diesem Trend wolle auch die cyan AG profitieren, die sich vor allem auf netzbasierte Sicherheitslösungen spezialisiert habe.Anders als bei Sicherheitslösungen, die auf den Geräten der Kunden installiert werden müssten (die cyan ebenfalls anbiete), setze das Unternehmen vor allem auf eine Technologie, mit der schadhafte und gefährliche Adressen schon beim mobilen Netzbetreiber identifiziert und blockiert würden. Diesem Segment werde ein deutlich überdurchschnittliches Marktwachstum zugetraut, das sich nach Angaben von cyan bis 2023 auf 50% p.a. auf dann 4,1 Mrd. Euro belaufen solle.In diesem attraktiven Markt verfolge cyan hauptsächlich ein B2B2C-Geschäftsmodell, in dessen Rahmen die cyan-Technologie in die Infrastruktur der Netzbetreiber integriert und von diesen an ihre Kunden als eine Add-on-Sicherheitsleistung vermarktet werde. Im Erfolgsfall partizipiere cyan in Form einer Umsatzbeteiligung, der keine nennenswerten variablen Kosten gegenüberstünden. Damit verspreche das Geschäftsmodell wiederkehrende und sehr margenstarke Erlöse. Das Potenzial sei im ersten Halbjahr 2020 ersichtlich geworden, in dem eine bereinigte EBITDA-Marge von 40% habe erzielt werden können. Die Bereinigung habe eine Abschreibung auf eine Forderung gegenüber Wirecard in Höhe von 4,5 Mio. Euro betroffen, die für ein negatives Halbjahres-EBIT gesorgt habe.Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen cyan in einer sehr vielversprechenden Position, um von dem dynamischen Marktwachstum zu profitieren. Da auch die Bewertung aktuell günstig erscheine, hätten die Experten am Montag eine Musterdepotposition erworben. Das Kursziel für die cyan-Aktie laute 20,00 Euro. (Ausgabe 49 vom 12.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link