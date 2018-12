Arnoth und seine Truppe befänden sich in Gesprächen mit über 100 potenziellen Kunden. Sollte der CEO etwa 25% davon gewinnen, wachse cyan in ganz neue Dimensionen. Dann wäre die aktuelle Bewertung auch nicht teuer, sondern sogar eher günstig. An der Gesellschaft sei übrigens C-Quadrat-Gründer und Deutsche Bank-Aufsichtsrat Alexander Schütz mit über 33% beteiligt.



Die Aktie ist sehr reizvoll und hat Verdopplungspotenzial, wenn cyan liefert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 05.12.2018)



Haar (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) unter die Lupe.cyan sei ein Anbieter von White-Label IT-Sicherheitslösungen. Im Fokus stünden mobile Sicherheitslösungen für die Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Das Unternehmen stelle die eigene Lösung den Kunden als White-Label zur Verfügung. Mobilfunkunternehmen würden die Lösung bei cyan einkaufen und sie bei den eigenen Kunden als eigenes Produkt präsentieren.Wie den Experten Firmenchef Peter Arnoth im Hintergrundgespräch erläutere, würden den Kunden zwei Varianten angeboten. Entweder kaufe das Mobilfunkunternehmen das Produkt bei cyan quasi als Lizenz und biete es den Kunden als Zusatzdienst an oder der Kunde entscheidet selbst, ob er einen netzintegrierten Schutz haben möchte, ohne dafür eine Lösung separat herunterladen zu müssen. Bei letzterem Modell partizipiere cyan von jedem Endkundenumsatz anteilig über ein Revenue-Share-Modell. Entscheide sich ein Anbieter mit mehreren Millionen Mobilfunkkunden für cyan, bedeute dies der Schub in ganz neue Dimensionen. Laut Arnoth befinde sich cyan mit mehreren potenziellen Großkunden in vielversprechenden Gesprächen.Der Markt für mobile Sicherheitslösungen sei umkämpft; aber er sei zweifelsfrei ein Wachstums- und Zukunftsmarkt. Mit prominenten Namen wie Norton oder Kaspersky sei die Branche gut besetzt. Inhaltlich sei es natürlich schwierig, sich mit der eigenen Softwarelösung zu differenzieren. Wesentlicher Unterschied: "Die bekannten Unternehmen aus unserer Industrie wollen ihre eigene Software unter ihrem Namen verkaufen. Unsere Lösung ist bereits auf den Datencentern der Betreiber installiert", sage Arnoth. Der Kunde müsse die Lösung von cyan dann nur noch aktivieren. Das koste lediglich ein paar wenige Euro im Monat extra und werde über die Mobilfunkrechnung abgerechnet. Neben Mobilfunkanbietern habe der CEO auch Versicherer und Banken im Fokus. Bei Versicherungen biete cyan Produkte für Datensicherungen an, und bei Banken sei es das Ziel, die Banking-App vor Cyberangriffen zu schützen.Das Unternehmen sei beim Umsatz bisher noch klein gewesen; dafür aber schon gut profitabel. Im Sommer 2018 sei Arnoth ein echter Coup gelungen, durch den die Firma eine große Chance habe, deutlich schneller in neue Dimensionen zu wachsen als zum Börsengang im März 2018 geplant. Mit dem Mehrheitserwerb der I-New Unified Mobile Solutions AG habe cyan die Reichweite bei Mobile Virtual Network Operators (MVNO) signifikant ausbauen können. I-New biete Technologie- und Servicelösungen und MVNO-Plattformen an. Das Unternehmen zähle über 40 MVNOs zu ihren Vertragspartnern mit zusammen über 5,5 Mio. Endkunden. Gekauft habe Arnoth die Mehrheit an I-New von der österreichischen Novomatic. Für den milliardenschweren Glücksspielkonzern sei I-New nur ein Randbereich gewesen, in den zwar über die Jahre viel Geld investiert worden sei, aber die Geschwindigkeit nicht auf die Straße gebracht worden sei. cyan habe den Sitz in München, agiere operativ aber aus Österreich.Mit einem Börsenwert von fast 200 Mio. Euro sei das Unternehmen angesichts der bisher berichteten Zahlen auf den ersten Blick knackig bewertet. Auf Basis der Konsolidierung für I-New für volle zwölf Monate erwarte der CEO in 2018 indes bereits einen Umsatz über 20 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 7 Mio. Euro. 2019 folge das Jahr der Entscheidung. Operativ und im Zahlenwerk. Arnoth habe eine potenzielle Kundenliste von über 100 Unternehmen. "Bei einigen sind wir auf der Zielgeraden". In den nächsten sechs Monaten werde die Visibilität zur Zielerreichung 2019 deutlich zunehmen. cyan müsse entsprechend neue Kunden gewinnen und operativ überzeugen, um die Bewertung zu rechtfertigen."Wir sind uns darüber bewusst und lassen uns an unserer Prognose für das Jahr 2019 messen. Gleichwohl sind wir überzeugt davon, dass wir 2019 einen Umsatz von 35 Mio. Euro und ein EBITDA von mindestens 20 Mio. Euro erreichen werden." Perspektivisch halte Arnoth ein Umsatzpotenzial für cyan von über 100 Mio. Euro für machbar. Neben der Gewinnung von Mobilfunkkunden wolle Arnoth zudem in den nächsten Wochen zwei größere US-Banken und eine größere Versicherung als Neukunde für cyan gewinnen.