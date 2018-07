Börsenplätze cyan-Aktie:



Xetra-Aktienkurs cyan-Aktie:

26,25 EUR +1,16% (23.07.2018, 10:22)



Tradegate-Aktienkurs cyan-Aktie:

26,485 EUR +0,70% (23.07.2018, 11:36)



ISIN cyan-Aktie:

DE000A2E4SV8



WKN cyan-Aktie:

A2E4SV



Ticker-Symbol cyan-Aktie:

CYR



Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. (23.07.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) unter die Lupe.Der Austausch von Daten über mobile Endgeräte sei zur Normalität geworden. Dadurch rücke auch die Sicherheit der teils sensiblen Daten mehr und mehr in den Vordergrund. cyan verschaffe Abhilfe.Nachdem es nach dem Börsengang im März etwas ruhig um cyan geworden sei, habe das Unternehmen vor Kurzem durch eine neue Übernahme auf sich aufmerksam gemacht: Die Geschäftsbeziehung mit I-New Unified Mobile Solutions sei durch den Zukauf von 76,81% der Unternehmensanteile für 17,1 Mio. Euro (davon 3,5 Mio. Euro Meilensteinzahlungen) weiter ausgebaut worden. Zu den Kunden von I-New würden sogenannte Mobile Virtual Network Operators (MVNO) gehören. Dies seien Mobilfunkanbieter, die keine eigenen Netze besitzen und deswegen Netzkapazitäten zukaufen würden.Der CEO Peter Arnoth sei äußerst positiv gestimmt. "Das ist ein enormer Boost für uns. Aktuell betreut I-New 40 MVNOs, die wiederum zusammen rund 5,5 Millionen Endkunden bedienen", habe er in einem Interview gesagt. Er habe hinzugefügt: "2018 wollen wir zusammen mindestens 20 Millionen Euro Umsatz machen und in 2019 mindestens 35 Mio. Euro. Unser Vorsteuergewinn sollte dabei mindestens 7 Mio. in 2018 und 20 Mio. in 2019 betragen. Und ich sage bewusst "mindestens", denn in diesen Planzahlen haben wir bisher nur marginale Synergien eingerechnet."Aufgrund der Wachstumsaussichten bietet sich bei der cyan-Aktie eine gute Chance für spekulativ orientierte Anleger, so Marco Bernegg von "Der Aktionär". Das Kursziel liege bei 32,00 Euro. Der Stopp sollte auf 19,50 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 23.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link