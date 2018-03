Für Privatanleger habe es bei der Emission fast nichts gegeben. Das Orderbuch strotze von großen Blue-Chip Fondsgesellschaften, insbesondere in London und Deutschland. Wie die Experten hören würden, seien einige dieser Investoren sehr daran interessiert, in den ersten Handelswochen ihren Bestand deutlich auszubauen. Zudem würden sie erwarten, dass der umtriebige CEO zeitnah weitere neue B2B-Partner vermelden werde.



Sofern cyan die internen Planungen auch nur ansatzweise erreicht, könnte sich die Aktie mittelfristig verdoppeln, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 28.03.2018)



Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. (28.03.2018/ac/a/n)



Haar (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) unter die Lupe.Ziemlich leise schleiche sich gerade die cyan AG an die Börse. Dabei habe die Aktie eigentlich viel Aufmerksamkeit verdient, denn hier könnte sogar ein echter Börsenstar heranwachsen. Die Aktien des Anbieters von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen seien ab heute im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar. Die Notierungsaufnahme folge auf eine sehr erfolgreiche Zeichnungsphase, an deren Ende die 1,38 Mio. neuen Aktien (inkl. "Greenshoe") am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne bei 23,00 Euro zugeteilt worden seien. Alle angebotenen Aktien würden aus einer Kapitalerhöhung stammen, sodass der Gesellschaft rund 31,7 Mio. Euro zugeflossen seien. Der 1. Kurs sei mit 23,20 Euro festgestellt worden. Angesichts des heutigen sehr schwachen Börsenumfeldes sei es ein voller Erfolg.Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft seien Sicherheitslösungen für den mobilen Datenverkehr der Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNOs, ISPs), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNOs), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatlichen Institutionen. Die Lösungen von cyan würden direkt in die Datencenter dieser B2B-Geschäftspartner integriert und seien damit einfach skalierbar. Für den Geschäftspartner entstünden bei der Implementierung der Produkte von cyan keinerlei Kosten. Der große Anreiz für den B2B-Partner: Ohne eigene Investitionen könne er seinen Kunden erstklassige Sicherheitslösungen bieten und gleichzeitig - weil er an den Erträgen beteiligt werde - zusätzliche Ertragsströme für sich generieren.Gerade in Zeiten schrumpfender Margen im Kerngeschäft seien Zusatzdienstleistungen einer DER Wachstumsfelder für Telcos und Banken. cyan wieder habe keinerlei Kundengewinnungskosten, weil man auf einem bestehenden Kundenbestand aufsetze. Und auch der Endkunde profitiere, denn er erhalte durch die direkte Integration in seine schon bestehende Vertragsbeziehung oder App attraktiv gepreiste, hochwertige Sicherheitslösungen für sein mobiles Endgerät. Dazu zähle z.B. der Echtzeitschutz vor Phishing, Malware, Viren und Trojanern sowie Identitätsdiebstahl. Gerade in Zeiten des Facebook-Skandals würden die Experten erwarten, dass die Sicherheit von mobilen Endgeräten und der in den verschiedensten Apps gespeicherten Daten eine deutlich größere Priorität beim Konsumenten bekommen werde.Seit Ende der Roadshow Freitag letzte Woche gehe es bei cyan Schlag auf Schlag. Als erstes seien die Anteile an den operativen Gesellschaften von 51% auf 100% aufgestockt worden. Hintergrund: Bisher sei die cyan AG nur mit 51% an den operativen Tochtergesellschaften beteiligt. 49% hätten noch beim österreichischen Verlagshaus compass gelegen. cyan habe eine Option gehabt, auf 100% aufzustocken, und habe daher die restlichen 49% zu einem bereits vorher festgesetzten Kaufpreis erwerben können.Die beiden Konsortialbanken Hauck & Aufhäuser und MainFirst würden für 2020 bereits einen Vorsteuergewinn von ca. 23 Mio. Euro erwarten. Wie die Experten vertraulich aus dem Bankenumfeld hören würden, würden die eigentlichen internen Planungen von cyan aber sogar mehr als 40 Mio. Euro Vorsteuergewinn in 2020 vorsehen. Und bis 2022/23 könnte es Richtung 100 Mio. Euro EBIT gehen. Wie sie hören würden, sei dies für die Analysten einfach zu viel des Guten gewesen, weshalb sie hohe Abschläge in der Planung vorgenommen hätten. Aber unrealistisch seien die cyan-internen Zahlen nicht. Die Experten hätten die Sales-Pipeline einsehen können: Aktuell befinde sich cyan in fortgeschrittenen Verhandlungen mit mehr als 40 potenziellen neuen B2B-Partnern. Jeder Partner sei für mehrere Mio. Euro Umsatz gut, einige sogar für zweistellige Umsätze.Dank des extrem skalierbaren Geschäftsmodells sei neuer Umsatz mehr oder minder gleich Vorsteuergewinn. Und hier spreche man nur über die potenziellen neuen Partner, die sich bereits in der Pipeline befinden würden. cyan wolle jetzt ja Vollgas geben und noch deutlich mehr Vertriebskapazitäten aufbauen. Weltweit gebe es ca. 500 MNOs und über 1.000 MVNOs, die es als Kunden zu gewinnen gebe. Ganz zu schweigen von den tausenden Banken, Versicherungen, fintechs und crypto-Firmen, deren Apps gegen Cyber-Crime gesichert werden möchten. Man könnte also auch sagen: cyan sei einer der ganz wenigen Ausnahmen, bei der man die Researchstudien der Emissionsbanken eher als "worst case Szenerio" bezeichnen könne. Sobald sich abzeichnen werde, dass sich diese Zahlen, die die Firma eigentlich plane, nur im Ansatz realisieren lassen würden, könne die Aktie ein Vervielfacher werden.