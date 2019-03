Börsenplätze curasan-Aktie:



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (26.03.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).curasan habe gestern die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung beschlossen. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung Ende Januar habe curasan die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen von bis zu 10,0 Mio. Euro erhalten. Im ersten Schritt solle nun eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 5,0 Mio. Euro begeben werden. Die Platzierung der Anleihe solle mit einer Laufzeit von fünf Jahren sowie einem Zinskupon von 5,0% p.a. Ende April erfolgen.Die Anleihegläubiger seien zur Wandlung in bis zu 4.761.895 auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Wandlungspreis von 1,05 Euro berechtigt. Den bestehenden Aktionären würden die Teilschuldverschreibungen im Bezugsverhältnis 37:1 bis voraussichtlich zum 16. April angeboten. Sofern nicht alle Anteile von den Altaktionären bezogen würden, solle der Rest im Rahmen einer Privatplatzierung vergeben werden. Der Analyst gehe davon aus, dass die Platzierung aufgrund der jüngsten Veränderungen im Aktionariat erfolgreich abgeschlossen werde und dadurch die Liquidität substanziell gestärkt werde.Bereits Mitte Januar habe curasan schwache vorläufige Eckdaten für 2018 verkündet und auch die Jahresziele gesenkt (Nettoerlöse: zw. 5,7 und 6,1 Mio. Euro, EBITDA: zw. -3,6 und -3,9 Mio. Euro). Insgesamt gehe der Analyst von strukturellen Schwierigkeiten im Vertrieb in den Kernregionen USA und China aus. Größtes Problem dürfte der Zugang zu Kliniken und Endkunden sein. Der Vorstand habe dem Analysten gegenüber eine unverändert hohe Überzeugung hinsichtlich des Produktportfolios zum Ausdruck gebracht und bereits auf der letzten HV einige strategische Maßnahmen angekündigt.Zur Erreichung der Analysten-Prognosen für 2019 sei eine Stabilisierung der Liquiditätslage sowie die Rückkehr auf den Wachstumspfad in den Kernregionen unabdingbar. Erste operative Erfolge dürften jedoch frühestens in den Q2-Zahlen sichtbar werden.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, lässt seine Prognosen unverändert und bestätigt sein Kursziel von 0,50 Euro sowie das Rating "halten" für die curasan-Aktie. (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link