Börsenplätze curasan-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,02 EUR 0,00% (27.11.2019, 09:44)



Börse Frankfurt-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,02 EUR +2,00% (27.11.2019, 08:20)



ISIN curasan-Aktie:

DE000A2YPGM4



WKN curasan-Aktie:

A2YPGM



Ticker-Symbol curasan-Aktie:

CURK



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE000A2YPGM4, WKN: A2YPGM, Ticker-Symbol: CURK) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



Das Unternehmen unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., in Wake Forest, nahe Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (27.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der curasan AG (ISIN: DE000A2YPGM4, WKN: A2YPGM, Ticker-Symbol: CURK).curasan habe letzte Woche erfreuliche Q3-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt. Die Erlöse seien in Q3 noch stärker als von dem Analysten erwartet auf 1,47 Mio. Euro (+50,6% yoy vs. MONe: +42,8% yoy) gestiegen. Hintergrund dieses dynamischen Wachstums dürfte die bereits kommunizierte Umsatzverschiebung aus Q2 sein. Das starke Wachstum der Region Asien (+275,6% yoy) spiegle dies ebenfalls wider. Nach wie vor schwach sei der Verlauf im Wachstumsmarkt Amerika (-8,7% yoy), wo der Zugang zu den Kliniken weiterhin das Kernproblem sein dürfte. Spürbare Verbesserungen sollten z.B. durch die vom neuen CEO Torben Sorensen bereits avisierten strategischen Partnerschaften kommen. Damit sei jedoch erst in H2 2020 zu rechnen.Die Ergebnisentwicklung in Q3 verdeutliche die Auswirkungen der initiierten Kostensenkungsmaßnahmen. Das EBITDA habe sich daher erwartungsgemäß auf -0,62 Mio. Euro (MONe: -0,67 Mio. Euro; Vj.: -1,68 Mio. Euro) verbessert. Die liquiden Mittel seien durch die im Juli durchgeführte Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von 3,1 Mio. Euro deutlich auf 1,5 Mio. Euro (30.06.: 0,06 Mio. Euro) gestiegen. Der erhöhte Cashburn in Q3 dürfte primär der Akquisition der JEDER GmbH sowie dem Vorratsaufbau für das gewöhnlich verkaufsstarke Q4 geschuldet sein.Für das Gesamtjahr erwarte der Vorstand unverändert einen Nettoumsatz zwischen 6,2 und 7,0 Mio. Euro sowie ein EBITDA in der Bandbreite von -3,2 bis -2,8 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund der erfreulichen Entwicklung im dritten Quartal lasse der Analyst seine Prognosen unverändert. Für Q4 impliziere die Guidance auf Basis unserer Prognosen ein erneut starkes Wachstum von +33,8% sowie eine deutliche Verbesserung des EBITDAs auf -0,90 Mio. Euro (Vj.: -2,08 Mio. Euro). Da im Jahresschlussquartal üblicherweise Großkunden mit Rahmenverträgen überproportional viel abrufen würden, halte der Analyst seine Wachstumserwartungen für realistisch.curasan sei durch die erfreulichen Q3-Zahlen auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen.Mit unveränderten Prognosen bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Kursziel von 1,40 Euro sowie die Kaufempfehlung für die curasan-Aktie. (Analyse vom 27.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link