Börsenplätze curasan-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:

0,96 EUR +3,00% (24.08.2018, 15:33)



Xetra-Aktienkurs curasan-Aktie:

0,956 EUR +1,49% (24.08.18 15:31)



ISIN curasan-Aktie:

DE0005494538



WKN curasan-Aktie:

549453



Ticker-Symbol curasan-Aktie:

CUR



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (24.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).Rückkehr zum zweistelligen Wachstum: Der Nettoumsatz sei in Q2 wieder zweistellig (15,6%) gestiegen und habe damit den schwachen Jahresauftakt kompensieren können (Q1/18: -14,2%; H1/18: +0,0%). Diese Entwicklung sei insbesondere auf gestiegene Umsätze durch neu gewonnene Vertriebspartner für orthopädische Produkte u.a. in den Regionen Asien(+110,8%) und Deutschland (+49,6%) zurückzuführen. Ebenfalls positiv habe sich im zweiten Quartal die Region Amerika (+12,0%) entwickelt, wodurch hier der Umsatzrückgang aus Q1 wieder ausgeglichen worden sei. Weiterhin schwach würden die Geschäfte aufgrund der unverändert schwierigen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in derRegion Naher Osten (Q2/18: -52,2%) laufen.Solide Ergebnisentwicklung: Das EBIT habe sich in Q2 leicht von -1,0 Mio. Euro im Vorjahr auf -0,8 Mio. Euro verbessert. Positiv gewirkt hätten hier neben den gestiegenen Erlösen auchaktivierte Eigenleistungen (0,2 Mio. Euro) für die Zulassung von Ceracell in den USA, sodassinsgesamt die um ca. 0,4 Mio. Euro erhöhten OPEX leicht überkompensiert worden seien. Damit habe es curasan geschafft, die schwachen Q1-Zahlen auch ergebnisseitig auszugleichen. Aufgrund von geringeren Zins- sowie Steuerbelastungen habe sich das Nettoergebnis auf -1,5 Mio. Euro verbessert (Vj.: -2,0 Mio. Euro). Durch die im Juli durchgeführte Kapitalerhöhung von rd. 1,2 Mio. Euro habe sich die Liquiditätslage entspannt.Vorstand bestätige Jahresziele: Vor dem Hintergrund der erfreulichen Entwicklung in Q2sei die Guidance bekräftigt worden (Umsatz zw. 8,4 und 8,7 Mio. Euro; EBITDA zw. -1,0 und -1,4 Mio. Euro). Insbesondere in den USA erwarte curasan durch den Launch der orthopädischen Produkte, der für Q4/18 geplant sei, eine deutliche Wachstumsbeschleunigung. Um alle notwendigen Investitionen zur Erreichung dieses erhöhten Wachstumstempos durchführen zu können, habe curasan im H1-Bericht bereits angekündigt, dass weitere Finanzierungsmaßnahmen eingeleitet und bereits Gespräche mit potenziellen strategischen Investoren geführt werden. Auf der außerordentlichen HV am 21. September werde über ein neues genehmigtes Kapital 2018 entschieden, sodass dann auch die Basis für eine weitere Kapitalmaßnahme zur Wachstumsfinanzierung gelegt wäre.Monaten die richtigen Maßnahmen eingeleitet habe, um wieder stärker zu wachsen.Bis zur finalen Klärung, wie die geplanten Wachstumsinvestitionen finanziert werden sollen, lässt Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, sein Rating "halten" für die curasan-Aktie bei einem Kursziel von 1,10 Euro unverändert. (Analyse vom 24.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link