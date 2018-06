Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (29.06.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) vorerst aus.Wir haben gestern die Hauptversammlung von curasan besucht und fassen die wesentlichen Erkenntnisse nachfolgend zusammen, so Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG.Laut Vorstand verlaufe die Entwicklung im zweiten Quartal sehr positiv, so dass der Analyst im Vergleich zum Vorjahr mit steigenden Erlösen rechne (MONe: 2,0 Mio. Euro, +20,4% yoy). Der schwache Jahresauftakt (Umsatz Q1: 1,5 Mio. Euro) sollte damit kompensiert werden. Darüber hinaus habe curasan angekündigt, den Fokus der Geschäftsaktivitäten auf die Intensivierung und den Ausbau der Partnerschaften, die Zentralisierung der Verwaltung sowie gezielte Investitionen in Marketing und Vertrieb zu richten, woraus weitere Impulse zu erwarten seien.CEO Schlenk habe während seiner Präsentation mehrfach darauf hingewiesen, dass die avisierten Investitionen insbesondere in Marketing und Vertrieb notwendig seien, um nachhaltiges Wachstum zu realisieren. Dies sei u.a. der Komplexität der Produkte geschuldet, da die Vertriebspartner hinsichtlich des Umgangs mit den Produkten ausführlich geschult werden müssten. In Anbetracht der begrenzten Mittel (Liquide Mittel per 31.03.2018: 1,0 Mio. Euro) halte der Analyst die Möglichkeiten zur Umsetzung der Investitionsvorhaben jedoch bis zur beabsichtigten Kapitalmaßnahme für beschränkt.Da bis jetzt keine Liquiditätszufuhr erfolgt sei und der Analyst von einem anhaltenden Cash-Burn ausgehe, dürfte die Kapitalausstattung der Gesellschaft inzwischen wieder deutlich angespannt sein. Vor diesem Hintergrund verwundere Markmann, dass der Tagesordnungspunkt 5 (Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2018) abgelehnt worden sei. Damit verfüge curasan gegenwärtig noch über genehmigtes Kapital in Höhe von 1,5 Mio. Euro aus 2017. Sofern es curasan nicht zeitnah gelinge, frisches Kapital zu beschaffen, könnte sich das Unternehmen dazu gezwungen sehen, Marketing- und Vertriebsausgaben deutlich zu reduzieren. Dies hätte nach Erachten des Analysten jedoch zur Folge, dass das Wachstumstempo wieder abnehme, wodurch sich der Break-Even weiter nach hinten verschieben würde.curasan scheine in Q2 wieder zu wachsen, sodass der schwache Jahresauftakt kompensiert werden dürfte. Auch für das zweite Halbjahr erwarte der Analyst eine zunehmende Dynamik u.a. in den Kernregionen Deutschland, USA und China.Infolge der seines Erachtens inzwischen schwachen Kapitalausstattung und insbesondere unter Berücksichtigung der abgelehnten Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2018 setzt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Rating jedoch bis zur Erholung der angespannten Finanzlage erneut aus. (Analyse vom 29.06.2018)