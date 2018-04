Börsenplätze curasan-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,12 EUR -0,88% (27.04.2018, 10:11)



Xetra-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,175 EUR +2,17% (27.04.2018, 10:10)



ISIN curasan-Aktie:

DE0005494538



WKN curasan-Aktie:

549453



Ticker-Symbol curasan-Aktie:

CUR



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (27.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).curasan habe gestern den Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht und einen Ausblick über das laufende Geschäftsjahr hinaus gegeben. Der Nettoumsatz sei um 4,5% auf 6,8 Mio. Euro gestiegen und habe damit auf der erwarteten Höhe (MONe: 6,7 Mio. Euro) gelegen. Die leichte Umsatzsteigerung sei geografisch auf eine positive Entwicklung der Regionen Naher Osten (+80%) sowie USA (+6%) zurückzuführen. Rückläufig hätten sich die Umsätze aufgrund von Veränderungen der regionalen Partner insbesondere in Deutschland (-14%) und Asien (-13%) entwickelt.Das EBITDA sei aufgrund unverändert hoher Investitionen in Marketing, Vertrieb, Studien und Zulassungen mit -2,2 Mio. Euro auf Vorjahresniveau geblieben. Das Nettoergebnis habe sich insbesondere durch Steuer- und Zinsrückstellungen für die vergangenes Jahr bereits bekannt gegebene Steuernachzahlung aus 2008 verschlechtert und sei mit -4,0 Mio. Euro erwartungsgemäß schwach ausgefallen (MONe: -4,0 Mio. Euro).Für das laufende Jahr erwarte der Vorstand Nettoerlöse zwischen 8,4 und 8,7 Mio. Euro (MONe: 8,4 Mio. Euro, Konsens: 9,5 Mio. Euro) sowie ein nach wie vor negatives EBITDA in der Bandbreite von -1,0 bis -1,4 Mio. Euro (MONe: -0,4 Mio. Euro, Konsens: -0,1 Mio. Euro). Damit verfehle curasan aufgrund höherer Investitionen in Produktzulassungen sowie Vertriebs- und Marketingaktivitäten ergebnisseitig die bisherigen Erwartungen des Analysten für 2018, die er daher angepasst habe. In 2019 solle dann jedoch ein insgesamt positives Ergebnis erzielt werden, wovon er in seinen Prognosen bereits ausgehe.curasan habe das Geschäftsjahr 2017 im Rahmen der Jahresziele abgeschlossen. Der Ausblick für das laufende Jahr stelle weitere operative Verbesserungen in Aussicht, wenngleich das Ergebnisziel unter der Erwartung des Analysten und deutlich unter dem Konsens liege. Da auch der angekündigte Turnaround für 2019 vom Markt bereits erwartet werde, sehe er derzeit keine Katalysatoren für die Aktie. Er habe sein Bewertungsmodell fortgeschrieben, wodurch sich sein Kursziel leicht auf 1,15 Euro (zuvor: 1,10 Euro) erhöhe.Die "halten"-Empfehlung für die curasan-Aktie wird bestätigt, so Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 27.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link