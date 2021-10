Börsenplätze creditshelf-Aktie:



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (07.10.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) unverändert zu kaufen.Wie von den Aktienanalysten von FMR Research im letzten Update vom 10.09.2021 erwartet, habe creditshelf nach neun Monaten die 100 Mio. Euro-Marke beim arrangierten Kreditvolumen mit 110,9 Mio. Euro klar übertroffen. In Q3/21 habe creditshelf 39,1 Mio. Euro (+58,3%) erreicht und damit über der Schätzung der Aktienanalysten von FMR Research von 33,0 Mio. Euro gelegen. Gegenüber Q2/21 mit einem Wachstum von 0,6% zum Vorjahr habe das Wachstum nun deutlich zugelegt. Diese Entwicklung korrespondiere mit einer auf 109 (9M/20: 79) gestiegenen Anzahl arrangierter Kredite. Die Umwandlungsrate (Vol. arrangierter zu Vol. angefragter Kredite) habe bei guten 9,6% gelegen.Die Durchschnittsverzinsung habe 10,1% (9M/20: 8,9%) erreicht und sei durch zwei hochverzinste Darlehen aus einer Sondersituation einmalig positiv beeinflusst. Für das vierte Quartal würden die Aktienanalysten von FMR Research mit einer gewissen "Normalisierung" auf einen niedrigeren Wert zwischen 8,5% und 9,0% rechnen.Nach der guten Volumenentwicklung würden weiterhin die bestehenden Finanzziele gelten. Der Umsatz solle weiterhin im Bereich 6,0 bis 8,0 Mio. Euro liegen. Die Aktienanalysten von FMR Research würden ihre Schätzung von 7,4 Mio. Euro bestätigen. Das EBIT solle sich auf -3,0 bis -4,0 Mio. Euro verbessern. Mit dem üblicherweise zu erwartenden starken Jahresendgeschäft seien die Aktienanalysten von FMR Research weiterhin zuversichtlich, dass ihre Schätzung von -3,3 Mio. Euro, am oberen Rand des Korridors, erreicht werden könne. Eine mögliche Abweichung sähen die Aktienanalysten eher nach oben gerichtet.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bewertet die Aktie von creditshelf nach wie vor mit "kaufen". (Analyse vom 07.10.2021)Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.